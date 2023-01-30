Свердловчане помогут курганскому городу получить федеральные деньги

30 января 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Свердловские архитекторы разработают проект благоустройства территории для жителей Катайска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский «Фонд городских инициатив» совместно с архитектурным бюро «Плотинка» разработает проект благоустройства города Катайска в Курганской области. Цель — выиграть федеральный грант. Об этом URA.RU рассказали представители Фонда и бюро. «Цель разработки проекта — участие во всероссийском конкурсе комфортной городской среды „Малые города и исторические поселения“. Победитель федеральной программы получит грант на реализацию проекта. При его разработке мы сотрудничаем с администрацией и узнаем интересы самих жителей», — рассказала специалист по связям с общественностью Фонда Мария Кучевасова. В ближайшие месяцы архитекторы и специалисты Фонда приедут в Катайск, чтобы пообщаться с жителями и на месте рассмотреть варианты для проектирования. Сейчас все обсуждения ведутся в группе «Катайск. Среда» в соцсети «ВКонтакте». Руководитель архитектурного бюро «Плотинка» Илья Полянских рассказал URA.RU, что бюро давно планировало поработать с Курганской областью и помочь городам получить федеральные деньги для улучшения качества жизни. «Особенно интересна демографическая ситуация в Катайске, где достаточно много пожилых людей, которые всю жизнь живут в своем городе, и мы знаем, что им есть что рассказать и насчет идентичности, и насчет комфорта повседневной жизни», — отметил Полянских о том, как будут учитываться интересы и потребности граждан. Также Полянских поблагодарил администрацию Катайского округа за доверие и открытость к новым подходам. По его словам, без их инициативы сделать эту работу было бы невозможно. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Катайского округа, чтобы получить комментарий по данной инициативе. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска (Курганская область) сомневаются в честности учета голосов по выборам мест для благоустройства рамках федеральной программы создания комфортной городской среды. По словам общественников, в ходе голосования внезапно добавили новую территорию, а часть голосов, отданных за предыдущие объекты аннулировали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский «Фонд городских инициатив» совместно с архитектурным бюро «Плотинка» разработает проект благоустройства города Катайска в Курганской области. Цель — выиграть федеральный грант. Об этом URA.RU рассказали представители Фонда и бюро. «Цель разработки проекта — участие во всероссийском конкурсе комфортной городской среды „Малые города и исторические поселения“. Победитель федеральной программы получит грант на реализацию проекта. При его разработке мы сотрудничаем с администрацией и узнаем интересы самих жителей», — рассказала специалист по связям с общественностью Фонда Мария Кучевасова. В ближайшие месяцы архитекторы и специалисты Фонда приедут в Катайск, чтобы пообщаться с жителями и на месте рассмотреть варианты для проектирования. Сейчас все обсуждения ведутся в группе «Катайск. Среда» в соцсети «ВКонтакте». Руководитель архитектурного бюро «Плотинка» Илья Полянских рассказал URA.RU, что бюро давно планировало поработать с Курганской областью и помочь городам получить федеральные деньги для улучшения качества жизни. «Особенно интересна демографическая ситуация в Катайске, где достаточно много пожилых людей, которые всю жизнь живут в своем городе, и мы знаем, что им есть что рассказать и насчет идентичности, и насчет комфорта повседневной жизни», — отметил Полянских о том, как будут учитываться интересы и потребности граждан. Также Полянских поблагодарил администрацию Катайского округа за доверие и открытость к новым подходам. По его словам, без их инициативы сделать эту работу было бы невозможно. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Катайского округа, чтобы получить комментарий по данной инициативе. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска (Курганская область) сомневаются в честности учета голосов по выборам мест для благоустройства рамках федеральной программы создания комфортной городской среды. По словам общественников, в ходе голосования внезапно добавили новую территорию, а часть голосов, отданных за предыдущие объекты аннулировали.