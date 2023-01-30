Россияне увидят зеленую комету рядом с Большой Медведицей

Комету C/2022 E3 будет видно невооруженным глазом, но с биноклем удастся разглядеть ее газовый хвостСтрингер / АГН Москва
Ночью с 1 на 2 февраля на минимальном расстоянии от Земли пролетит комета C/2022 E3. Об этом рассказал астроном из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Жуйко. Он отметил, что ее можно будет узнать по зеленоватому оттенку.
«C/2022 E3 будет видна невооруженным глазом, но на пределе человеческих возможностей. Лучше воспользоваться каким-либо прибором, хотя бы биноклем, в противном случае вы не увидите красивого зрелища», — заявил Сергей Жуйко изданию «Газета.ru». Он рассказал, что комету следует искать над «ковшом» созвездия Большой Медведицы. Астроном порекомендовал вести наблюдения в наименее освещенных районах города.
Ранее сообщалось, что эта комета станет самой яркой за весь 2023 год. Она пролетит в 42 млн километров от Земли. Комету будет видно на территории всей России невооруженным глазом, но специалисты рекомендуют взять бинокль, чтобы рассмотреть ее газовый хвост.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Ночью с 1 на 2 февраля на минимальном расстоянии от Земли пролетит комета C/2022 E3. Об этом рассказал астроном из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Жуйко. Он отметил, что ее можно будет узнать по зеленоватому оттенку. «C/2022 E3 будет видна невооруженным глазом, но на пределе человеческих возможностей. Лучше воспользоваться каким-либо прибором, хотя бы биноклем, в противном случае вы не увидите красивого зрелища», — заявил Сергей Жуйко изданию «Газета.ru». Он рассказал, что комету следует искать над «ковшом» созвездия Большой Медведицы. Астроном порекомендовал вести наблюдения в наименее освещенных районах города. Ранее сообщалось, что эта комета станет самой яркой за весь 2023 год. Она пролетит в 42 млн километров от Земли. Комету будет видно на территории всей России невооруженным глазом, но специалисты рекомендуют взять бинокль, чтобы рассмотреть ее газовый хвост.