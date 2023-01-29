29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Фадеев заявил, что женщины не могут быть аранжировщиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев, фадеев максим
В понимании Фадеева, «девушки и аранжировщики — разные понятия» Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в городе Кургане, заявил, что в его понимании аранжировщик и девушка — разные понятия. Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале «Макс Фадеев».

Продюсер слушал работы, которые ему прислали в рамках конкурса аранжировщиков. Он объявил его, чтобы выбрать лучший бит к песне «Мало тебя» для нового состава Serebro. Одну из работ, которые отслушал в своих видеороликах Фадеев, принадлежала женщине. «Это девушка? Вы не подумайте, я не сексист. Но женщина и аранжировщик в моем понимании разные понятия», — рассказал в видео продюсер.

Фадеев в основном хвалил работы от участвующих в конкурсе аранжировщиков. «Мне нравится, что внутри есть очень правильные ноты и акценты, которые он (аранжировщик) задевает. Там возня, но она такая правильная. А если я говорю, что мне нравится, то это значит что мастер разделяет мои представления о прекрасном», — добавил продюсер о бите, который сделала девушка.

Ранее URA.RU писало, что Фадеев набирает в свою команду битмейкеров и аранжировщиков. Для пополнения состава продюсер объявил конкурс, в котором нужно сделать кавер-композицию на песню старого состава Serebro «Мало тебя» для новых участниц. Принять участие в конкурсе можно до 20 февраля.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в городе Кургане, заявил, что в его понимании аранжировщик и девушка — разные понятия. Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале «Макс Фадеев». Продюсер слушал работы, которые ему прислали в рамках конкурса аранжировщиков. Он объявил его, чтобы выбрать лучший бит к песне «Мало тебя» для нового состава Serebro. Одну из работ, которые отслушал в своих видеороликах Фадеев, принадлежала женщине. «Это девушка? Вы не подумайте, я не сексист. Но женщина и аранжировщик в моем понимании разные понятия», — рассказал в видео продюсер. Фадеев в основном хвалил работы от участвующих в конкурсе аранжировщиков. «Мне нравится, что внутри есть очень правильные ноты и акценты, которые он (аранжировщик) задевает. Там возня, но она такая правильная. А если я говорю, что мне нравится, то это значит что мастер разделяет мои представления о прекрасном», — добавил продюсер о бите, который сделала девушка. Ранее URA.RU писало, что Фадеев набирает в свою команду битмейкеров и аранжировщиков. Для пополнения состава продюсер объявил конкурс, в котором нужно сделать кавер-композицию на песню старого состава Serebro «Мало тебя» для новых участниц. Принять участие в конкурсе можно до 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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