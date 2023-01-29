Фадеев заявил, что женщины не могут быть аранжировщиками. Видео

30 января 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

В понимании Фадеева, «девушки и аранжировщики — разные понятия» Фото: соцсети Максима Фадеева Продюсер Максим Фадеев, родившийся в городе Кургане, заявил, что в его понимании аранжировщик и девушка — разные понятия. Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале «Макс Фадеев». Продюсер слушал работы, которые ему прислали в рамках конкурса аранжировщиков. Он объявил его, чтобы выбрать лучший бит к песне «Мало тебя» для нового состава Serebro. Одну из работ, которые отслушал в своих видеороликах Фадеев, принадлежала женщине. «Это девушка? Вы не подумайте, я не сексист. Но женщина и аранжировщик в моем понимании разные понятия», — рассказал в видео продюсер. Фадеев в основном хвалил работы от участвующих в конкурсе аранжировщиков. «Мне нравится, что внутри есть очень правильные ноты и акценты, которые он (аранжировщик) задевает. Там возня, но она такая правильная. А если я говорю, что мне нравится, то это значит что мастер разделяет мои представления о прекрасном», — добавил продюсер о бите, который сделала девушка. Ранее URA.RU писало, что Фадеев набирает в свою команду битмейкеров и аранжировщиков. Для пополнения состава продюсер объявил конкурс, в котором нужно сделать кавер-композицию на песню старого состава Serebro «Мало тебя» для новых участниц. Принять участие в конкурсе можно до 20 февраля.

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в городе Кургане, заявил, что в его понимании аранжировщик и девушка — разные понятия. Об этом музыкант сообщил в своем telegram-канале «Макс Фадеев». Продюсер слушал работы, которые ему прислали в рамках конкурса аранжировщиков. Он объявил его, чтобы выбрать лучший бит к песне «Мало тебя» для нового состава Serebro. Одну из работ, которые отслушал в своих видеороликах Фадеев, принадлежала женщине. «Это девушка? Вы не подумайте, я не сексист. Но женщина и аранжировщик в моем понимании разные понятия», — рассказал в видео продюсер. Фадеев в основном хвалил работы от участвующих в конкурсе аранжировщиков. «Мне нравится, что внутри есть очень правильные ноты и акценты, которые он (аранжировщик) задевает. Там возня, но она такая правильная. А если я говорю, что мне нравится, то это значит что мастер разделяет мои представления о прекрасном», — добавил продюсер о бите, который сделала девушка. Ранее URA.RU писало, что Фадеев набирает в свою команду битмейкеров и аранжировщиков. Для пополнения состава продюсер объявил конкурс, в котором нужно сделать кавер-композицию на песню старого состава Serebro «Мало тебя» для новых участниц. Принять участие в конкурсе можно до 20 февраля.