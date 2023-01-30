Жители уральской столицы стали чаще конфликтовать на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Екатеринбурга стали чаще конфликтовать на работе по сравнению с доковидными временами. Об этом URA.RU рассказали аналитики Super Job.

«За последние 4 года горожане стали чаще конфликтовать на работе: по сравнению с 2019 годом, вдвое увеличилось и число респондентов, когда-либо ссорившихся с коллегами, и число тех, кому доводилось воевать с начальством. Обстановка в коллективах начала накаляться еще в период пандемии коронавируса, а по сравнению с 2021 годом, число екатеринбуржцев, имеющих опыт конфликтов с руководством, увеличилось», — сказано в сообщении.

У 39% работающих жителей Екатеринбурга опыт служебных конфликтов есть, причем каждый четвертый (25%) считает инициатором последней ссоры коллег, 9% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя. «Конфликты с руководством тоже не редкость: они случались у 36% работающих екатеринбуржцев. Каждый четвертый (24%) винит в этом начальника, 7% — других людей, а 5% откровенно признают инициатором себя. Никогда не конфликтовал с руководителем 54% опрошенных», — заявили аналитики Super Job.

А вот руководители стали конфликтовать со своими подчиненными реже. «В этом году о ссорах рассказали 35% опрошенных, что на 4% меньше, чем в разгар ковида. Каждый пятый (19%) винит в случившимся подчиненных, каждый одиннадцатый (9%) — себя, еще 7% — других участников рабочего процесса (например, партнеров, клиентов)», — резюмировали специалисты Super Job. К слову, считается, что мужчины более конфликтны. Они и с коллегами, и с начальством ссорятся чаще, чем женщины.