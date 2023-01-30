Свердловские санврачи рассказали, как обезопасить себя в сезон гриппа и ОРВИ

Эпидемиологи Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ
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Свердловчанам нужно носить медицинскую маску в местах скопления людей Фото:

Свердловские эпидемиологи призывают граждан соблюдать меры профилактики, чтобы минимизировать заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

«При появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медицинской помощью. Также нужно носить медицинскую маску в местах скопления людей, общественном транспорте. Мы рекомендуем соблюдать правила гигиены: регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством, а также желательно избегать прикосновений к своему рту и носу», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области было зарегистрировано 35 тыс. случаев ОРВИ. В структуре заболеваемости 61% — дети.

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Свердловские эпидемиологи призывают граждан соблюдать меры профилактики, чтобы минимизировать заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре. «При появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медицинской помощью. Также нужно носить медицинскую маску в местах скопления людей, общественном транспорте. Мы рекомендуем соблюдать правила гигиены: регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством, а также желательно избегать прикосновений к своему рту и носу», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области было зарегистрировано 35 тыс. случаев ОРВИ. В структуре заболеваемости 61% — дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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