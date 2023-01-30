Лучший шеф-повар Екатеринбурга в третий раз за год продает гастропроект

Екатеринбургский шеф-повар Сергей Мирошников продает бистро «Фартук» с меню и командой

«Фартук» продают с января 2022 года, однако покупатель так до сих пор и не нашелся Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге в третий раз за последний год пытаются продать бистро «Фартук», которое расположено в районе Академический. Однако на этот раз вместе с помещением новому владельцу продадут меню, команду и концепцию. Об этом в своих социальных сетях сообщил шеф-повар Сергей Мирошников, который ранее имел отношение к гастропроекту.

«Продаем проект. Предлагаем не просто продать проект, а выстроить его вместе с новыми владельцами. Кухню, которую я поставлю, а команда нашей группы благополучно донесет до гостей. Поэтому, если ты когда-то мечтал, но не понимаешь, как, сделаем это вместе», — написал Мирошников.

Также шеф-повар уточнил, что покупка «Фартука» будет интересна тому, кто хочет получить готовый проект при минимальных затратах и попробовать себя в ресторанном бизнесе. «Даже если вы не имеете никакого опыта введения ресторанных дел, за вас все настроят, что напрямую влияет на шансы стать успешными и востребованными», — резюмировал шеф-повар.

Ранее бистро «Фартук» пытались продать в 2022 году дважды: в январе (за 6,5 миллионов рублей) и в августе. В последний раз продавцы предполагали, что на месте заведения появится грузинское бистро, однако от идеи отказались. Сергей Мирошников является концепт-шефом KITCHEN family, в который входит бистро «Фартук». Также молодой человек носит статус лучшего шеф-повара 2022 года по версии независимой национальной ресторанной премии WhereToEat.