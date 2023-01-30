Курганские власти хотят прощать перевозчикам нарушения

31 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Законопроект, связанный с автобусными перевозками обсудят депутаты облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Депутатам Курганской областной думы предложили отменить подпункт закона, связанного с перевозками. Сейчас он позволяет лишать предпринимателей права заниматься перевозками на маршруте, если их автобусы не появлялись на линии более трех дней подряд. Соответствующий документ размещен на сайте облдумы. «Подпункт 1 пункта 2 статьи 17 Закона Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“ исключить. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования», — указано в законопроекте. Второй пункт 17 статьи посвящен случаям, в которых власти должны обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по автобусном маршруту. В первом подпункте основанием для обращение в суд является ситуация, когда предприниматель, отвечающий за маршрут, не занимается перевозками более трех дней подряд. Исключением является чрезвычайная ситуация. В остальных случаях действие свидетельства прекращается, если перевозчика несколько раз за год привлекали к административной ответственности, связанного с работой на маршруте, или он неоднократно нарушал вышеуказанный закон. Еще одним поводом является расторжение договора простого товарищества. Ранее мэрия Кургана обратилась в суд, чтобы лишить его права заниматься перевозками на маршруте №321 предпринимателя, который самовольно сократил количество автобусов на маршруте. На нарушения графика движения на этом маршруте жаловались горожане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутатам Курганской областной думы предложили отменить подпункт закона, связанного с перевозками. Сейчас он позволяет лишать предпринимателей права заниматься перевозками на маршруте, если их автобусы не появлялись на линии более трех дней подряд. Соответствующий документ размещен на сайте облдумы. «Подпункт 1 пункта 2 статьи 17 Закона Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“ исключить. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования», — указано в законопроекте. Второй пункт 17 статьи посвящен случаям, в которых власти должны обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по автобусном маршруту. В первом подпункте основанием для обращение в суд является ситуация, когда предприниматель, отвечающий за маршрут, не занимается перевозками более трех дней подряд. Исключением является чрезвычайная ситуация. В остальных случаях действие свидетельства прекращается, если перевозчика несколько раз за год привлекали к административной ответственности, связанного с работой на маршруте, или он неоднократно нарушал вышеуказанный закон. Еще одним поводом является расторжение договора простого товарищества. Ранее мэрия Кургана обратилась в суд, чтобы лишить его права заниматься перевозками на маршруте №321 предпринимателя, который самовольно сократил количество автобусов на маршруте. На нарушения графика движения на этом маршруте жаловались горожане.