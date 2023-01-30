Курганские власти хотят прощать перевозчикам нарушения

Депутатам Курганской областной думы предложили отменить подпункт закона, связанного с перевозками. Сейчас он позволяет лишать предпринимателей права заниматься перевозками на маршруте, если их автобусы не появлялись на линии более трех дней подряд. Соответствующий документ размещен на сайте облдумы.
«Подпункт 1 пункта 2 статьи 17 Закона Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“ исключить. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования», — указано в законопроекте.
Второй пункт 17 статьи посвящен случаям, в которых власти должны обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по автобусном маршруту. В первом подпункте основанием для обращение в суд является ситуация, когда предприниматель, отвечающий за маршрут, не занимается перевозками более трех дней подряд. Исключением является чрезвычайная ситуация.
В остальных случаях действие свидетельства прекращается, если перевозчика несколько раз за год привлекали к административной ответственности, связанного с работой на маршруте, или он неоднократно нарушал вышеуказанный закон. Еще одним поводом является расторжение договора простого товарищества.
Ранее мэрия Кургана обратилась в суд, чтобы лишить его права заниматься перевозками на маршруте №321 предпринимателя, который самовольно сократил количество автобусов на маршруте. На нарушения графика движения на этом маршруте жаловались горожане.
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Депутатам Курганской областной думы предложили отменить подпункт закона, связанного с перевозками. Сейчас он позволяет лишать предпринимателей права заниматься перевозками на маршруте, если их автобусы не появлялись на линии более трех дней подряд. Соответствующий документ размещен на сайте облдумы. «Подпункт 1 пункта 2 статьи 17 Закона Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“ исключить. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования», — указано в законопроекте. Второй пункт 17 статьи посвящен случаям, в которых власти должны обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по автобусном маршруту. В первом подпункте основанием для обращение в суд является ситуация, когда предприниматель, отвечающий за маршрут, не занимается перевозками более трех дней подряд. Исключением является чрезвычайная ситуация. В остальных случаях действие свидетельства прекращается, если перевозчика несколько раз за год привлекали к административной ответственности, связанного с работой на маршруте, или он неоднократно нарушал вышеуказанный закон. Еще одним поводом является расторжение договора простого товарищества. Ранее мэрия Кургана обратилась в суд, чтобы лишить его права заниматься перевозками на маршруте №321 предпринимателя, который самовольно сократил количество автобусов на маршруте. На нарушения графика движения на этом маршруте жаловались горожане.