Власти ЯНАО придумали, как улучшить жизнь детей участников СВО

Власти ЯНАО подготовили новую меру соцподдержки для детей военнослужащих

30 января 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Дети до трех лет получат бесплатное питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детей военнослужащих из ЯНАО обеспечат питанием с молочной кухни. Как сообщается на сайте правительства региона, мера поддержки распространится на малышей до трех лет. «На Ямале принята еще одна мера соцподдержки в сфере здравоохранения для детей участников СВО. Так, их дети до трех лет будут обеспечиваться питанием с молочной кухни. Ранее продукцией с молочной кухни обеспечивались беременные, кормящие женщины и дети по медицинским показаниям, а также семьи, имеющие статус малоимущих», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями военнослужащих. Он отметил, что чиновники лично должны знать каждую семью и понимать их потребности.

Детей военнослужащих из ЯНАО обеспечат питанием с молочной кухни. Как сообщается на сайте правительства региона, мера поддержки распространится на малышей до трех лет. «На Ямале принята еще одна мера соцподдержки в сфере здравоохранения для детей участников СВО. Так, их дети до трех лет будут обеспечиваться питанием с молочной кухни. Ранее продукцией с молочной кухни обеспечивались беременные, кормящие женщины и дети по медицинским показаниям, а также семьи, имеющие статус малоимущих», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями военнослужащих. Он отметил, что чиновники лично должны знать каждую семью и понимать их потребности.