29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Власти ЯНАО придумали, как улучшить жизнь детей участников СВО

Власти ЯНАО подготовили новую меру соцподдержки для детей военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, мамы с детьми, материнство, детская коляска, декретный отпуск
Дети до трех лет получат бесплатное питание Фото:

Детей военнослужащих из ЯНАО обеспечат питанием с молочной кухни. Как сообщается на сайте правительства региона, мера поддержки распространится на малышей до трех лет.

«На Ямале принята еще одна мера соцподдержки в сфере здравоохранения для детей участников СВО. Так, их дети до трех лет будут обеспечиваться питанием с молочной кухни. Ранее продукцией с молочной кухни обеспечивались беременные, кормящие женщины и дети по медицинским показаниям, а также семьи, имеющие статус малоимущих», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями военнослужащих. Он отметил, что чиновники лично должны знать каждую семью и понимать их потребности.

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Детей военнослужащих из ЯНАО обеспечат питанием с молочной кухни. Как сообщается на сайте правительства региона, мера поддержки распространится на малышей до трех лет. «На Ямале принята еще одна мера соцподдержки в сфере здравоохранения для детей участников СВО. Так, их дети до трех лет будут обеспечиваться питанием с молочной кухни. Ранее продукцией с молочной кухни обеспечивались беременные, кормящие женщины и дети по медицинским показаниям, а также семьи, имеющие статус малоимущих», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями военнослужащих. Он отметил, что чиновники лично должны знать каждую семью и понимать их потребности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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