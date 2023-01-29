Власти ЯНАО придумали, как улучшить жизнь детей участников СВО

Детей военнослужащих из ЯНАО обеспечат питанием с молочной кухни. Как сообщается на сайте правительства региона, мера поддержки распространится на малышей до трех лет.
«На Ямале принята еще одна мера соцподдержки в сфере здравоохранения для детей участников СВО. Так, их дети до трех лет будут обеспечиваться питанием с молочной кухни. Ранее продукцией с молочной кухни обеспечивались беременные, кормящие женщины и дети по медицинским показаниям, а также семьи, имеющие статус малоимущих», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями военнослужащих. Он отметил, что чиновники лично должны знать каждую семью и понимать их потребности.
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