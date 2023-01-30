The Guardian назвала семь способов победить застенчивость в спортзале

Чтобы чувствовать себя комфортно в спортзале, нужно выбрать подходящее направление тренировок и выработать привычку посещать их. Такие советы желающим заниматься дал журналист Джоэл Снейп в материале для The Guardian. Он опросил нескольких посещающих спортзал англичан и сформулировал основные принципы.
«Мой совет — попробовать разные занятия и посмотреть, что вам нравится. Я все еще пробую много разных тренировок, хотя мои регулярные занятия это йога и беговые дорожки», —
- Выберите спортзал, в котором вам будет комфортно. Иногда, чтобы это понять, нужно сходить на пробное занятие в то время, в которое вы собираетесь ходить регулярно.
- Сформируйте привычку туда ходить. Эксперты считают, что формирование привычки в среднем занимает 66 дней. Не ожидайте от себя, что втянетесь сразу, это может занять некоторое время, в течение которого главное продолжать ходить.
- Изучите заранее, как пользоваться тренажерами. Можно найти инструкции в интернете. Они могут быть как в виде статей, так и в видео-формате.
- Погрузитесь в теорию спорта. Узнайте, как структурировать тренировку, сколько необходимо совершать подходов и сколько нужно отдыхать для достижения желаемого результата.
- Вы всегда можете нанять персонального тренера. Если соблюдать дисциплину или технику выполнения упражнений тяжело, то внешний контроль может вам помочь.
- Запланируйте прогресс. К этому пункту нужно перейти после всех предыдущих: когда вы уже знаете, как пользоваться тренажерами и не пропускать занятия, можно спланировать, каких результатов вы будете достигать каждый месяц или квартал.
- Найдите подходящий вам стиль тренировок. Нет никакого универсального для всех вида физической активности, нужно заниматься тем, что нравится именно вам.
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что занятия спортом не следует возвращать в свой график резко сразу после перерыва, например после праздников. Если вы употребляли алкоголь или систематически не высыпались продолжительное время, то первые походы в зал должны быть не такими интенсивными, как обычно, сообщают «Невские новости».
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