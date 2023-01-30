The Guardian назвала семь способов победить застенчивость в спортзале

The Guardian: для комфортных тренировок в спортзале нужно выработать привычку заниматься

30 января 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В Британии рассказали, как тренироваться с комфортом Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы чувствовать себя комфортно в спортзале, нужно выбрать подходящее направление тренировок и выработать привычку посещать их. Такие советы желающим заниматься дал журналист Джоэл Снейп в материале для The Guardian. Он опросил нескольких посещающих спортзал англичан и сформулировал основные принципы. «Мой совет — попробовать разные занятия и посмотреть, что вам нравится. Я все еще пробую много разных тренировок, хотя мои регулярные занятия это йога и беговые дорожки», — рассказала посетительница одного из английских спортзалов Луана Томас. Выберите спортзал, в котором вам будет комфортно. Иногда, чтобы это понять, нужно сходить на пробное занятие в то время, в которое вы собираетесь ходить регулярно.

Сформируйте привычку туда ходить. Эксперты считают, что формирование привычки в среднем занимает 66 дней. Не ожидайте от себя, что втянетесь сразу, это может занять некоторое время, в течение которого главное продолжать ходить.

Изучите заранее, как пользоваться тренажерами. Можно найти инструкции в интернете. Они могут быть как в виде статей, так и в видео-формате.

Погрузитесь в теорию спорта. Узнайте, как структурировать тренировку, сколько необходимо совершать подходов и сколько нужно отдыхать для достижения желаемого результата.

Вы всегда можете нанять персонального тренера. Если соблюдать дисциплину или технику выполнения упражнений тяжело, то внешний контроль может вам помочь.

Запланируйте прогресс. К этому пункту нужно перейти после всех предыдущих: когда вы уже знаете, как пользоваться тренажерами и не пропускать занятия, можно спланировать, каких результатов вы будете достигать каждый месяц или квартал.

Найдите подходящий вам стиль тренировок. Нет никакого универсального для всех вида физической активности, нужно заниматься тем, что нравится именно вам. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что занятия спортом не следует возвращать в свой график резко сразу после перерыва, например после праздников. Если вы употребляли алкоголь или систематически не высыпались продолжительное время, то первые походы в зал должны быть не такими интенсивными, как обычно, сообщают «Невские новости».

Чтобы чувствовать себя комфортно в спортзале, нужно выбрать подходящее направление тренировок и выработать привычку посещать их. Такие советы желающим заниматься дал журналист Джоэл Снейп в материале для The Guardian. Он опросил нескольких посещающих спортзал англичан и сформулировал основные принципы. «Мой совет — попробовать разные занятия и посмотреть, что вам нравится. Я все еще пробую много разных тренировок, хотя мои регулярные занятия это йога и беговые дорожки», — рассказала посетительница одного из английских спортзалов Луана Томас. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что занятия спортом не следует возвращать в свой график резко сразу после перерыва, например после праздников. Если вы употребляли алкоголь или систематически не высыпались продолжительное время, то первые походы в зал должны быть не такими интенсивными, как обычно, сообщают «Невские новости».