Зачинщика массовой пьяной драки задержали в Магнитогорске

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Полиция разбирается с участником инцидента Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан зачинщик массовой пьяной драки, которая случилась между двумя компаниями в круглосуточном магазине. Об этом сообщило охранное предприятие «Право роста».

«Что-то не поделили две компании в круглосуточном магазине. В ходе драки было разбито стекло. Экипаж группы быстрого реагирования зачинщика задержал», — рассказали в ЧОПе.

Там добавили, что продавец заведения написала заявление на участников драки. Зачинщик конфликта был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Неделю назад в магнитогорском кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. Четыре человека были задержаны.

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В Магнитогорске (Челябинская область) задержан зачинщик массовой пьяной драки, которая случилась между двумя компаниями в круглосуточном магазине. Об этом сообщило охранное предприятие «Право роста». «Что-то не поделили две компании в круглосуточном магазине. В ходе драки было разбито стекло. Экипаж группы быстрого реагирования зачинщика задержал», — рассказали в ЧОПе. Там добавили, что продавец заведения написала заявление на участников драки. Зачинщик конфликта был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Неделю назад в магнитогорском кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. Четыре человека были задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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