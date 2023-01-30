Зачинщика массовой пьяной драки задержали в Магнитогорске

Полиция разбирается с участником инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан зачинщик массовой пьяной драки, которая случилась между двумя компаниями в круглосуточном магазине. Об этом сообщило охранное предприятие «Право роста».

«Что-то не поделили две компании в круглосуточном магазине. В ходе драки было разбито стекло. Экипаж группы быстрого реагирования зачинщика задержал», — рассказали в ЧОПе.

Там добавили, что продавец заведения написала заявление на участников драки. Зачинщик конфликта был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Неделю назад в магнитогорском кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. Четыре человека были задержаны.