Коммунальной компанией будет руководить управленец из команды губернатора Прикамья

«Новогор-Прикамье» возглавит первый замдиректора Сергей Касаткин

30 января 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

В пермской коммунальной компании меняется руководитель Фото: Владимир Андреев © URA.RU В компании «Новогор-Прикамье» готовятся к смене руководства. Эта информация появилась в СМИ. «Главный управляющий директор ООО „Новогор-Прикамье“ Владимир Глазков покидает пост с первого февраля. Отработавший 15 лет топ-менеджер выходит на пенсию. Эту должность займет первый заместитель директора предприятия Сергей Касаткин, который подтверждает назначение», — указано на сайте «Коммерсант Прикамье». Источники СМИ в правительстве региона подчеркивают, что решение о новом назначении было согласовано с губернатором Прикамья. Собеседники издания также выразили опасения, что у Касаткина «не будет достаточной свободы для принятия управленческих решений». Впрочем, по мнению других экспертов, работа нового главы компании будет эффективной. Сергея Касаткина называют человеком из команды губернатора региона Дмитрия Махонина. Планировалось, что он будет отвечать за вопросы подготовки города к 300-летию Перми. В марте 2020 года дума Перми утвердила Касаткина в должности первого вице-мэра. Ожидалось, что именно он в перспективе может стать главой города вместо действующего на тот момент Дмитрия Самойлова. Тогда пермский вице-мэр, поработав месяц, покинул занимаемый пост.

В компании «Новогор-Прикамье» готовятся к смене руководства. Эта информация появилась в СМИ. «Главный управляющий директор ООО „Новогор-Прикамье“ Владимир Глазков покидает пост с первого февраля. Отработавший 15 лет топ-менеджер выходит на пенсию. Эту должность займет первый заместитель директора предприятия Сергей Касаткин, который подтверждает назначение», — указано на сайте «Коммерсант Прикамье». Источники СМИ в правительстве региона подчеркивают, что решение о новом назначении было согласовано с губернатором Прикамья. Собеседники издания также выразили опасения, что у Касаткина «не будет достаточной свободы для принятия управленческих решений». Впрочем, по мнению других экспертов, работа нового главы компании будет эффективной. Сергея Касаткина называют человеком из команды губернатора региона Дмитрия Махонина. Планировалось, что он будет отвечать за вопросы подготовки города к 300-летию Перми. В марте 2020 года дума Перми утвердила Касаткина в должности первого вице-мэра. Ожидалось, что именно он в перспективе может стать главой города вместо действующего на тот момент Дмитрия Самойлова. Тогда пермский вице-мэр, поработав месяц, покинул занимаемый пост.