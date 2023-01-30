У курганских музеев есть шанс побороться за грант в 3,5 млн рублей

Музеи страны поборются за звание «Самый креативный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У курганских музеев осталось семь дней, чтобы принять участие в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина и побороться за главный приз — грант на реализацию проекта в 3,5 млн рублей. Эта информация опубликована в telegram-канале «Бизнес-сообщество Курганской области».

«Осталось 7 дней до окончания приема заявок. Конкурс поддерживает музейные проекты, которые развивают новые направления и продукты с партнерами из сфер креативных индустрий. Максимальный грант на реализацию проекта — 3,5 млн рублей», — указано в сообщении.

На сайте фонда перечислены критерии, по которым будут определят победителей. При приеме заявки комиссия будет учитывать целостность: логичность, связность и грамотность изложения. Заявителя будут оценивать по его профессиональным достижениям, лидерским качествам и опыту управления командами. Проекты могут быть направлены на создание новых экспозиций, мероприятий, сувенирных линеек и многое другое. С более подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте конкурса.

О том, что курганская компания «Открытый мир» стала победителем грантового конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина «Спорт для всех-2022», URA.RU писало ранее. Тогда сумма грантовой поддержки составил два млн рублей.