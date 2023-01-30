Жители Нового Уренгоя задали несколько десятков вопросов мэру Андрею Воронову

31 января 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов ответит на вопросы жителей в прямом эфире Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вечером 31 января ответит на вопросы жителей в прямом эфире. В telegram-канале главы под постом с анонсом насчитывается порядка 20 вопросов. Обращения жителей связаны с благоустройством, уборкой снега, ремонтом дорог, медициной, автобусами. Представители профильных организаций уже подготовили ответы на часть из них. Есть ряд частных вопросов от горожан. Начало эфира в 19:00, вопросы можно задать в канале главы, а также на странице в соцсети «ВКонтакте». Несколько жителей обратились к мэру со словами благодарности. «Андрей Валерьевич, кстати, с вашим приходом в городе много чего изменилось в положительную сторону, реально тронулись с мест долгострои и ремонт дорог, много еще чего предстоит сделать для комфорта и удобства горожан», — поделился пользователь Vasiliy Pen. Светлана Меркулова также поблагодарила главу, и отметила, что на Ямале детям-инвалидам предоставлены социальные услуги. «Мы очень рады этому», — написала она. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». Глава города Андрей Воронов сообщил, что парк открыли по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вечером 31 января ответит на вопросы жителей в прямом эфире. В telegram-канале главы под постом с анонсом насчитывается порядка 20 вопросов. Обращения жителей связаны с благоустройством, уборкой снега, ремонтом дорог, медициной, автобусами. Представители профильных организаций уже подготовили ответы на часть из них. Есть ряд частных вопросов от горожан. Начало эфира в 19:00, вопросы можно задать в канале главы, а также на странице в соцсети «ВКонтакте». Несколько жителей обратились к мэру со словами благодарности. «Андрей Валерьевич, кстати, с вашим приходом в городе много чего изменилось в положительную сторону, реально тронулись с мест долгострои и ремонт дорог, много еще чего предстоит сделать для комфорта и удобства горожан», — поделился пользователь Vasiliy Pen. Светлана Меркулова также поблагодарила главу, и отметила, что на Ямале детям-инвалидам предоставлены социальные услуги. «Мы очень рады этому», — написала она. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое 25 января начал работу скейт-парк «Скатерть». Глава города Андрей Воронов сообщил, что парк открыли по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.