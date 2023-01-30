В Челябинской области в три раза замедлились темпы строительства

31 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Замедление темпов строительства не нарушило планы по вводу жилья, которые удалось выполнить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в течение 2022 года темпы роста строительного сектора снизились в три раза. Это следует из данных Челябинскстата. «В первом квартале 2022 года темпы роста ввода жилья к соответствующему периоду 2021 года составили 220%. В четвертом квартале — 73%. В результате динамика понижательная: трехкратное снижение темпов», — отметили в Челябинскстате. Согласно опубликованным данным, в результате высокой базы первого квартала по итогам 2022 года строительная отрасль все же смогла продемонстрировать рост в 8,3%. Снижение активности от начала к концу 2022 года наблюдалось как в целом по всему сектору, так и в разрезе ввода жилья со стороны населения. В 2022 году в регионе ввели в действие 7817 жилых домов, из которых 6,5% (то есть 508 домов) построили юрлица, остальное — жители области. Как отметили в Челябинскстате, всего построено 22,4 тысячи новых квартир. Общая площадь сданного жилья достигла почти 1,9 млн кв. метров. При этом почти 1,1 млн кв. метров построило население. В мае вице-губернатор Сергей Шаль озвучил планы строительства жилья на 2022 год в размере 1,72 млн кв. метров. Власти поставили задачу за несколько лет удвоить темпы ввода с тем, чтобы ежегодно сдавать по 3,5 млн кв. метров.

В Челябинской области в течение 2022 года темпы роста строительного сектора снизились в три раза. Это следует из данных Челябинскстата. «В первом квартале 2022 года темпы роста ввода жилья к соответствующему периоду 2021 года составили 220%. В четвертом квартале — 73%. В результате динамика понижательная: трехкратное снижение темпов», — отметили в Челябинскстате. Согласно опубликованным данным, в результате высокой базы первого квартала по итогам 2022 года строительная отрасль все же смогла продемонстрировать рост в 8,3%. Снижение активности от начала к концу 2022 года наблюдалось как в целом по всему сектору, так и в разрезе ввода жилья со стороны населения. В 2022 году в регионе ввели в действие 7817 жилых домов, из которых 6,5% (то есть 508 домов) построили юрлица, остальное — жители области. Как отметили в Челябинскстате, всего построено 22,4 тысячи новых квартир. Общая площадь сданного жилья достигла почти 1,9 млн кв. метров. При этом почти 1,1 млн кв. метров построило население. В мае вице-губернатор Сергей Шаль озвучил планы строительства жилья на 2022 год в размере 1,72 млн кв. метров. Власти поставили задачу за несколько лет удвоить темпы ввода с тем, чтобы ежегодно сдавать по 3,5 млн кв. метров.