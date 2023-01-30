Пока состоялось только техническое открытие, но глэмпинг уже работает Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае в поселке Усьва на берегу реки открылся новый эко-глэмпинг «Территория». Название турбазы вторит названию популярного российского сериала «Территория», съемки которого в том числе происходили в этих локациях. О техническом открытии глэмпинга сообщили на странице турфирмы «Солана» в соцсети «ВКонтакте».

«Ура! Мы строили-строили и, наконец, готовы объявить техническое открытие нашего эко-глэмпинга „Территория“ в поселке Усьва, прямо на берегу реки. С сегодняшнего дня открываем бронь домиков!», — указано на странице группы «Солана. Путешествия. Сплавы. Экскурсии. Пермь.».

Точный адрес базы — поселок Усьва, ул. Октябрьская 67б. В группе отметили, что для первопроходцев цена за аренду домика будет со скидкой в 50% — 3000 рублей при двухместном размещении. Таким образом модно сделать вывод, что цена за сутки в обычном режиме составит 6000 рублей.

В комментариях к новости о техническом открытии уже появились желающие снять домик. Но некоторые отметили, что базе не хватает хоумстейджинга. Это подготовка недвижимости к продаже или аренде с учетом психологических, эстетических и маркетинговых принципов. На это руководство глэмпинга отметило, что уюта в домиках прибавится, когда «Территория» откроется официально.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кунгуре тоже на берегу реки построили глэмпинг. Он получил название «Белые камни».

Так выглядит глэмпинг с дороги «Солана. Путешествия. Сплавы. Экскурсии. Пермь.» / vk.com

Вид изнутри. Уютных деталей пока не хватает «Солана. Путешествия. Сплавы. Экскурсии. Пермь.» / vk.com

Глэмпинг находится рядом с дорогой у берега реки «Солана. Путешествия. Сплавы. Экскурсии. Пермь.» / vk.com