Жительница Кургана с трехлетним ребенком больше часа ждала автобус нового маршрута. Видео

31 января 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Школьники и другие горожане ждали автобус маршрута № 41 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жительница Кургана сообщила, что она вместе с трехлетним ребенком вечером простояла 80 минут на остановке в ожидании автобуса нового маршрута. Она добавила, что на остановке вместе с ними стояли ученики школы № 55. «Отстояла с трехлетним ребенком 80 минут на остановке на горе в Глинках. Ладно бы была одна, мелкий уревелся от холода, с 17:30 до 18:50 ни одного автобуса в Челноково. Ребятишки второй смены 55 школы чуть дубу не дали на остановке, пешком хотели идти», — написала пользователь Марина Соловьева в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». По ее словам, в 18:50 приехал переполненный автобус маршрута № 41, в который было сложно зайти. Под постом в комментариях на обращение отреагировали представители мэрии Кургана. «Направили обращение в Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили сотрудники администрации. Ранее жители 17 поселков и микрорайонов Кургана направили мэру Елене Ситниковой коллективное письмо, в котором требовали решить проблемы, связанные с транспортной реформой. После обращения представители власти заявили, что скорректируют графики маршрутов № 18 и № 99.

Жительница Кургана сообщила, что она вместе с трехлетним ребенком вечером простояла 80 минут на остановке в ожидании автобуса нового маршрута. Она добавила, что на остановке вместе с ними стояли ученики школы № 55. «Отстояла с трехлетним ребенком 80 минут на остановке на горе в Глинках. Ладно бы была одна, мелкий уревелся от холода, с 17:30 до 18:50 ни одного автобуса в Челноково. Ребятишки второй смены 55 школы чуть дубу не дали на остановке, пешком хотели идти», — написала пользователь Марина Соловьева в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». По ее словам, в 18:50 приехал переполненный автобус маршрута № 41, в который было сложно зайти. Под постом в комментариях на обращение отреагировали представители мэрии Кургана. «Направили обращение в Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили сотрудники администрации. Ранее жители 17 поселков и микрорайонов Кургана направили мэру Елене Ситниковой коллективное письмо, в котором требовали решить проблемы, связанные с транспортной реформой. После обращения представители власти заявили, что скорректируют графики маршрутов № 18 и № 99.