Свердловская элита готовит церемонию в честь Ельцина

В Екатеринбурге 1 февраля почтят память Бориса Ельцина

31 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

1 февраля к памятнику Ельцина в Екатеринбурге традиционно возложат цветы Фото: Анна Майорова © URA.RU Первые лица Екатеринбурга и Свердловской области 1 февраля проведут торжественную церемонию в честь первого президента России Бориса Ельцина. В день его 92-летия статусные политики возложат цветы к памятнику у стен Ельцин Центра. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. Почтить память первого лидера современной России собираются полпред президента в УрФО Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Церемония пройдет на площадке у Ельцин Центра», — уточнили в департаменте. Губернатора Евгения Куйвашева с коллегами в этот день не будет. Он, по данным URA.RU, находится в отпуске до 10 февраля. Официально областные власти утверждают, что губернатор отсутствует на работе по другой причине, но не называют ее. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2022-го, в день 91-летия первого президента, областные VIP также участвовали в церемонии. Члены семьи Ельцина в Екатеринбург не приезжали. В последний раз они были на 85-летии политика: в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева и Елена Окулова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первые лица Екатеринбурга и Свердловской области 1 февраля проведут торжественную церемонию в честь первого президента России Бориса Ельцина. В день его 92-летия статусные политики возложат цветы к памятнику у стен Ельцин Центра. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. Почтить память первого лидера современной России собираются полпред президента в УрФО Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Церемония пройдет на площадке у Ельцин Центра», — уточнили в департаменте. Губернатора Евгения Куйвашева с коллегами в этот день не будет. Он, по данным URA.RU, находится в отпуске до 10 февраля. Официально областные власти утверждают, что губернатор отсутствует на работе по другой причине, но не называют ее. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2022-го, в день 91-летия первого президента, областные VIP также участвовали в церемонии. Члены семьи Ельцина в Екатеринбург не приезжали. В последний раз они были на 85-летии политика: в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева и Елена Окулова.