В Тюмени будут производить штурмовое оборудование для нужд СВО на Украине

Депутат Юрий Баранчук планирует производить в Тюмени штурмовые крюки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени планируют производить стальные штурмовые крюки, которые будут использовать военные ходе спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на депутата Тюменской облдумы Юрия Баранчука сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Мы организуем производство крюков для проведения бойцами боевых штурмовых задач и разминирования. Штурмовые крюки и карабины будем изготавливать в Тюмени из стали. Сейчас готовятся рабочие чертежи. Все, у кого есть возможность изготовить устройства или выделить деньги на закупку, подключайтесь», — цитирует пресс-служба депутата.

Ранее URA.RU писало, что Баранчук в феврале посетил ЛНР. Парламентарий привез в республику гуманитарный груз для населения и армии.