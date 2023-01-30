30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023

В Тюмени будут производить штурмовое оборудование для нужд СВО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по экономике и ЖКХ Гордумы. Тюмень, баранчук николай
Депутат Юрий Баранчук планирует производить в Тюмени штурмовые крюки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени планируют производить стальные штурмовые крюки, которые будут использовать военные ходе спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на депутата Тюменской облдумы Юрия Баранчука сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Мы организуем производство крюков для проведения бойцами боевых штурмовых задач и разминирования. Штурмовые крюки и карабины будем изготавливать в Тюмени из стали. Сейчас готовятся рабочие чертежи. Все, у кого есть возможность изготовить устройства или выделить деньги на закупку, подключайтесь», — цитирует пресс-служба депутата.

Ранее URA.RU писало, что Баранчук в феврале посетил ЛНР. Парламентарий привез в республику гуманитарный груз для населения и армии.

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В Тюмени планируют производить стальные штурмовые крюки, которые будут использовать военные ходе спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на депутата Тюменской облдумы Юрия Баранчука сообщает пресс-служба регионального парламента. «Мы организуем производство крюков для проведения бойцами боевых штурмовых задач и разминирования. Штурмовые крюки и карабины будем изготавливать в Тюмени из стали. Сейчас готовятся рабочие чертежи. Все, у кого есть возможность изготовить устройства или выделить деньги на закупку, подключайтесь», — цитирует пресс-служба депутата. Ранее URA.RU писало, что Баранчук в феврале посетил ЛНР. Парламентарий привез в республику гуманитарный груз для населения и армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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