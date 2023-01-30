30 января 2023

В Перми робот помог заводчанам научиться спасать людей при инфарктах

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, первая помощь, оказание помощи, манекен, международный форум добровольцев, волонтеры медики
Навыки оказания первой помощи заводчане отрабатывали на роботе-манекене Фото:

Сотрудников пермского оборонного завода «Протон-ПМ» обучили правилам оказания первой помощи и охране труда. Более 200 заводчан теперь умеют помогать пострадавшим, получившим различные травмы. Речь о переломах, кровотечениях, обморожениях, ожогах и поражениях электротоком. Также работники освоили навыки сердечно-легочной реанимации, отработав их на роботе-манекене.

«Обучение стартовало в прошлом году. Половину от общего количества учебных часов занимает практика, которую сотрудники проходят в отделе развития персонала предприятия под руководством инструкторов. Ускорить процесс обучения призваны дистанционные образовательные технологии», — сообщается в группе «Протон-ПМ» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что все сотрудники предприятия должны обучиться навыкам оказания первой помощи согласно новым требованиям федерального законодательства. Для сотрудников, которые используют средства индивидуальной защиты и задействованы в работах с повышенной опасностью, организуют дополнительное обучение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи будущих участников СВО. Мастер-класс для них проведет опытный врач-реаниматолог.

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Сотрудников пермского оборонного завода «Протон-ПМ» обучили правилам оказания первой помощи и охране труда. Более 200 заводчан теперь умеют помогать пострадавшим, получившим различные травмы. Речь о переломах, кровотечениях, обморожениях, ожогах и поражениях электротоком. Также работники освоили навыки сердечно-легочной реанимации, отработав их на роботе-манекене. «Обучение стартовало в прошлом году. Половину от общего количества учебных часов занимает практика, которую сотрудники проходят в отделе развития персонала предприятия под руководством инструкторов. Ускорить процесс обучения призваны дистанционные образовательные технологии», — сообщается в группе «Протон-ПМ» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что все сотрудники предприятия должны обучиться навыкам оказания первой помощи согласно новым требованиям федерального законодательства. Для сотрудников, которые используют средства индивидуальной защиты и задействованы в работах с повышенной опасностью, организуют дополнительное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи будущих участников СВО. Мастер-класс для них проведет опытный врач-реаниматолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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