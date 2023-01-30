В Перми робот помог заводчанам научиться спасать людей при инфарктах

31 января 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Навыки оказания первой помощи заводчане отрабатывали на роботе-манекене Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудников пермского оборонного завода «Протон-ПМ» обучили правилам оказания первой помощи и охране труда. Более 200 заводчан теперь умеют помогать пострадавшим, получившим различные травмы. Речь о переломах, кровотечениях, обморожениях, ожогах и поражениях электротоком. Также работники освоили навыки сердечно-легочной реанимации, отработав их на роботе-манекене. «Обучение стартовало в прошлом году. Половину от общего количества учебных часов занимает практика, которую сотрудники проходят в отделе развития персонала предприятия под руководством инструкторов. Ускорить процесс обучения призваны дистанционные образовательные технологии», — сообщается в группе «Протон-ПМ» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что все сотрудники предприятия должны обучиться навыкам оказания первой помощи согласно новым требованиям федерального законодательства. Для сотрудников, которые используют средства индивидуальной защиты и задействованы в работах с повышенной опасностью, организуют дополнительное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи будущих участников СВО. Мастер-класс для них проведет опытный врач-реаниматолог.

Сотрудников пермского оборонного завода «Протон-ПМ» обучили правилам оказания первой помощи и охране труда. Более 200 заводчан теперь умеют помогать пострадавшим, получившим различные травмы. Речь о переломах, кровотечениях, обморожениях, ожогах и поражениях электротоком. Также работники освоили навыки сердечно-легочной реанимации, отработав их на роботе-манекене. «Обучение стартовало в прошлом году. Половину от общего количества учебных часов занимает практика, которую сотрудники проходят в отделе развития персонала предприятия под руководством инструкторов. Ускорить процесс обучения призваны дистанционные образовательные технологии», — сообщается в группе «Протон-ПМ» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что все сотрудники предприятия должны обучиться навыкам оказания первой помощи согласно новым требованиям федерального законодательства. Для сотрудников, которые используют средства индивидуальной защиты и задействованы в работах с повышенной опасностью, организуют дополнительное обучение. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи будущих участников СВО. Мастер-класс для них проведет опытный врач-реаниматолог.