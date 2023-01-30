Предприниматель из ЯНАО улучшит качество пива, заменив оборудование на российское

31 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Бизнесмен разрабатывает более десяти сортов пива Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) улучшит качество пива, заменив иностранное оборудование на отечественное. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на модернизацию было потрачено более 15 миллионов рублей. «Салехардский предприниматель модернизирует собственную пивоварню, меняет иностранное оборудование на российское. Замена оборудования происходит секциями. Первым этапом меняют холодильное и варочное оборудование, ближе к лету будут демонтировать бродильное отделение и отделение хранения продукции», — говорится в сообщении. Отмечается, что предприниматель разрабатывает больше десяти видов пива: лагерные, элевые и фруктовые сорта напитка. Также в наличии будут представлены два безалкогольных напитка — квас и лимонад. Планируется, что паб начнет работать в канун 8 марта. Ранее сообщалось, что ямальские предприниматели расширяют бизнес несмотря на западные санкции. Так, например, жительница Лабытнанги открыла кулинарию, продукция которой также готовится на российском оборудовании.

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) улучшит качество пива, заменив иностранное оборудование на отечественное. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на модернизацию было потрачено более 15 миллионов рублей. «Салехардский предприниматель модернизирует собственную пивоварню, меняет иностранное оборудование на российское. Замена оборудования происходит секциями. Первым этапом меняют холодильное и варочное оборудование, ближе к лету будут демонтировать бродильное отделение и отделение хранения продукции», — говорится в сообщении. Отмечается, что предприниматель разрабатывает больше десяти видов пива: лагерные, элевые и фруктовые сорта напитка. Также в наличии будут представлены два безалкогольных напитка — квас и лимонад. Планируется, что паб начнет работать в канун 8 марта. Ранее сообщалось, что ямальские предприниматели расширяют бизнес несмотря на западные санкции. Так, например, жительница Лабытнанги открыла кулинарию, продукция которой также готовится на российском оборудовании.