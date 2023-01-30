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Предприниматель из ЯНАО улучшит качество пива, заменив оборудование на российское

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен разрабатывает более десяти сортов пива Фото:

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) улучшит качество пива, заменив иностранное оборудование на отечественное. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на модернизацию было потрачено более 15 миллионов рублей.

«Салехардский предприниматель модернизирует собственную пивоварню, меняет иностранное оборудование на российское. Замена оборудования происходит секциями. Первым этапом меняют холодильное и варочное оборудование, ближе к лету будут демонтировать бродильное отделение и отделение хранения продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель разрабатывает больше десяти видов пива: лагерные, элевые и фруктовые сорта напитка. Также в наличии будут представлены два безалкогольных напитка — квас и лимонад. Планируется, что паб начнет работать в канун 8 марта.

Ранее сообщалось, что ямальские предприниматели расширяют бизнес несмотря на западные санкции. Так, например, жительница Лабытнанги открыла кулинарию, продукция которой также готовится на российском оборудовании.

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Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) улучшит качество пива, заменив иностранное оборудование на отечественное. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на модернизацию было потрачено более 15 миллионов рублей. «Салехардский предприниматель модернизирует собственную пивоварню, меняет иностранное оборудование на российское. Замена оборудования происходит секциями. Первым этапом меняют холодильное и варочное оборудование, ближе к лету будут демонтировать бродильное отделение и отделение хранения продукции», — говорится в сообщении. Отмечается, что предприниматель разрабатывает больше десяти видов пива: лагерные, элевые и фруктовые сорта напитка. Также в наличии будут представлены два безалкогольных напитка — квас и лимонад. Планируется, что паб начнет работать в канун 8 марта. Ранее сообщалось, что ямальские предприниматели расширяют бизнес несмотря на западные санкции. Так, например, жительница Лабытнанги открыла кулинарию, продукция которой также готовится на российском оборудовании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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