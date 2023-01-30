В Челябинске открывают два новых детских сада

Детские садики расположены в ЖК «Манхэттен» и ЖК «Академ Риверсайд» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ЖК «Манхэттен» и ЖК «Академ Риверсайд» откроют два новых детских сада. Учреждения рассчитаны на 290 и 300 мест, сообщается на сайте мэрии.

«Трехэтажный садик по улице Героя Яковлева, 11, а (ЖК „Манхэттен“), рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от 1,5 лет. Также завершено комплектование садика на 300 мест по Университетской набережной, 77. Уже завтра детей и их родителей ждут на праздник в честь открытия», — сообщается на сайте.

В детском саду в микрорайоне «Манхэттен» по улице Героя Яковлева, 11, а помимо групп с просторными игровыми и спальнями, организованы кабинеты психолога, логопеда, медработника. Кроме того, будет работать изостудия, музыкальный и спортивный залы. В садике, расположенном в ЖК «Академ Риверсайд» по улице Университетская Набережная, 77 есть помещения для рисования, музыкальный зал, оборудованы игровые и уютные спальни. Также на территории детского учреждения установлены современные игровые комплексы, развивающие бизиборды и можно поиграть в мини-футбол.

Скоро в Челябинске будут введены в эксплуатацию еще три детских сада. Они будут расположены в Чурилово, в микрорайоне Парковый и по улице Горького. Также до конца 2023 года откроется четыре садика в микрорайонах Парковый, Парковый-2 и Чурилово.

Трехэтажный садик по улице Героя Яковлева, 11, а (ЖК «Манхэттен»), рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от 1,5 лет, также завершено комплектование садика на 300 мест по Университетской набережной, 77 Фото: Администрация г. Челябинска

На территории детского учреждения установлены современные игровые комплексы, развивающие бизиборды и можно поиграть в мини-футбол Фото: Администрация г. Челябинска

В садиках будут работать изостудия, музыкальный и спортивный залы Фото: Администрация г. Челябинска