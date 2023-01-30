В Челябинске открывают два новых детских сада

В Челябинске в ЖК «Манхэттен» и ЖК «Академ Риверсайд» откроют два новых детских сада. Учреждения рассчитаны на 290 и 300 мест, сообщается на сайте мэрии.
«Трехэтажный садик по улице Героя Яковлева, 11, а (ЖК „Манхэттен“), рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от 1,5 лет. Также завершено комплектование садика на 300 мест по Университетской набережной, 77. Уже завтра детей и их родителей ждут на праздник в честь открытия», — сообщается на сайте.
В детском саду в микрорайоне «Манхэттен» по улице Героя Яковлева, 11, а помимо групп с просторными игровыми и спальнями, организованы кабинеты психолога, логопеда, медработника. Кроме того, будет работать изостудия, музыкальный и спортивный залы. В садике, расположенном в ЖК «Академ Риверсайд» по улице Университетская Набережная, 77 есть помещения для рисования, музыкальный зал, оборудованы игровые и уютные спальни. Также на территории детского учреждения установлены современные игровые комплексы, развивающие бизиборды и можно поиграть в мини-футбол.
Скоро в Челябинске будут введены в эксплуатацию еще три детских сада. Они будут расположены в Чурилово, в микрорайоне Парковый и по улице Горького. Также до конца 2023 года откроется четыре садика в микрорайонах Парковый, Парковый-2 и Чурилово.
Трехэтажный садик по улице Героя Яковлева, 11, а (ЖК «Манхэттен»), рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от 1,5 лет, также завершено комплектование садика на 300 мест по Университетской набережной, 77
Фото: Администрация г. Челябинска
На территории детского учреждения установлены современные игровые комплексы, развивающие бизиборды и можно поиграть в мини-футбол
Фото: Администрация г. Челябинска
В садиках будут работать изостудия, музыкальный и спортивный залы
Фото: Администрация г. Челябинска
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В Челябинске в ЖК «Манхэттен» и ЖК «Академ Риверсайд» откроют два новых детских сада. Учреждения рассчитаны на 290 и 300 мест, сообщается на сайте мэрии. «Трехэтажный садик по улице Героя Яковлева, 11, а (ЖК „Манхэттен“), рассчитан на 290 мест для детей в возрасте от 1,5 лет. Также завершено комплектование садика на 300 мест по Университетской набережной, 77. Уже завтра детей и их родителей ждут на праздник в честь открытия», — сообщается на сайте. В детском саду в микрорайоне «Манхэттен» по улице Героя Яковлева, 11, а помимо групп с просторными игровыми и спальнями, организованы кабинеты психолога, логопеда, медработника. Кроме того, будет работать изостудия, музыкальный и спортивный залы. В садике, расположенном в ЖК «Академ Риверсайд» по улице Университетская Набережная, 77 есть помещения для рисования, музыкальный зал, оборудованы игровые и уютные спальни. Также на территории детского учреждения установлены современные игровые комплексы, развивающие бизиборды и можно поиграть в мини-футбол. Скоро в Челябинске будут введены в эксплуатацию еще три детских сада. Они будут расположены в Чурилово, в микрорайоне Парковый и по улице Горького. Также до конца 2023 года откроется четыре садика в микрорайонах Парковый, Парковый-2 и Чурилово.