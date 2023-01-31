Курганец запустил проект, где раскрывает смысл зарубежных песен

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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, студия звукозаписи
Курганец разобрал текст песни американской группы Linkin Park Фото:

Курганец Максим Суслов запустил проект с разборами текстов иностранных песен в формате аудиоподкаста. Информацию об этом житель города опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вспомнил внезапно, что обучался на специалиста по обращению с языками. В связи с этим решил расшифровывать содержание басурманских песнопений, ибо не всегда оно очевидно для населения», — указано в посте Суслова.

Свою серию подкастов курганец назвал «О чем песня?». Первой композицией, которую Суслов выбрал для разбора, стала Numb от американской рок-группы Linkin Park. В подкасте Суслов перевел основные тезисы в рок-композиции. «Лирический герой находится в токсичных отношениях, а он, по своей натуре, совершенно другое и меняться не собирается. Песня о несчастной токсичной любви, о праве быть собой и без прогибов под этот изменчивый мир», — поясняет Суслов в своем разборе.

Сообщается, что курганец сейчас раздумывает над тем, чтобы выпускать разборы на постоянной основе. «Возможно буду сочинять подобное на регулярной основе, ежели будет интерес к подобному продукту со стороны народных масс», — пояснил Суслов.

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Курганец Максим Суслов запустил проект с разборами текстов иностранных песен в формате аудиоподкаста. Информацию об этом житель города опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Вспомнил внезапно, что обучался на специалиста по обращению с языками. В связи с этим решил расшифровывать содержание басурманских песнопений, ибо не всегда оно очевидно для населения», — указано в посте Суслова. Свою серию подкастов курганец назвал «О чем песня?». Первой композицией, которую Суслов выбрал для разбора, стала Numb от американской рок-группы Linkin Park. В подкасте Суслов перевел основные тезисы в рок-композиции. «Лирический герой находится в токсичных отношениях, а он, по своей натуре, совершенно другое и меняться не собирается. Песня о несчастной токсичной любви, о праве быть собой и без прогибов под этот изменчивый мир», — поясняет Суслов в своем разборе. Сообщается, что курганец сейчас раздумывает над тем, чтобы выпускать разборы на постоянной основе. «Возможно буду сочинять подобное на регулярной основе, ежели будет интерес к подобному продукту со стороны народных масс», — пояснил Суслов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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