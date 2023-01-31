Курганец запустил проект, где раскрывает смысл зарубежных песен

Курганец разобрал текст песни американской группы Linkin Park Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганец Максим Суслов запустил проект с разборами текстов иностранных песен в формате аудиоподкаста. Информацию об этом житель города опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вспомнил внезапно, что обучался на специалиста по обращению с языками. В связи с этим решил расшифровывать содержание басурманских песнопений, ибо не всегда оно очевидно для населения», — указано в посте Суслова.

Свою серию подкастов курганец назвал «О чем песня?». Первой композицией, которую Суслов выбрал для разбора, стала Numb от американской рок-группы Linkin Park. В подкасте Суслов перевел основные тезисы в рок-композиции. «Лирический герой находится в токсичных отношениях, а он, по своей натуре, совершенно другое и меняться не собирается. Песня о несчастной токсичной любви, о праве быть собой и без прогибов под этот изменчивый мир», — поясняет Суслов в своем разборе.

Сообщается, что курганец сейчас раздумывает над тем, чтобы выпускать разборы на постоянной основе. «Возможно буду сочинять подобное на регулярной основе, ежели будет интерес к подобному продукту со стороны народных масс», — пояснил Суслов.