Тюменские чиновники взялись за ремонт смертельно опасной переправы

Ледовую переправу через реку Лайма планируют отремонтировать до 4 февраля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Нижнетавдинском районе Тюменской области начался ремонт переезда через реку Лайма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе муниципалитета. Ранее местные жители сообщили агентству о том, что зимнюю дорогу, которая проходит через Лайму, размыло, из-за чего передвигаться по ней стало опасно для жизни.

«В связи с промерзанием русла реки Лайма, расположенной на автозимнике Нижняя Тавда — Кускургуль, ниже по течению на переезде через реку, поднялась вода выше уровня льда. 30.01.2023 проведено комиссионное обследование переезда, в результате которого принято решение об ограничении движения транспорта на период выполнения ремонтных работ с 31.01.2023 по 04.02.2023 г.», — рассказали URA.RU в администрации Нижнетавдинского района.

Там добавили, что подрядчик уже приступил к обустройству переезда через Лайму. На время работ водителям рекомендовано пользоваться объездными путями движения через г. Тавда Свердловской области.