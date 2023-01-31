Пермского штурмовика ЧВК «Вагнер» похоронят с воинскими почестями

Уроженец села Кормовище Пермского края Виталий Сидоров с осени 2022 года участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер». В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей основателю указанной ЧВК Евгению Пригожину URA.RU сообщили, что военнослужащий служил в штурмовом отряде. Он погиб в ходе боя, получив осколочные ранения. Прощание с пермяком проходит 31 января, он будет похоронен со всеми воинскими почестями.
«В октябре 2022 года в штурмовой отряд в составе пополнения прибыл Сидоров Виталий Александрович, добровольно изъявивший желание в составе ЧВК „Вагнер“ принять участие в специальной военной операции […]. В результате близкого разрыва [снаряда] Сидоров В.А. получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе «Конкорда».
Власти в Лысьвенском городском округе ранее подтвердили гибель военнослужащего. Также в мэрии Лысьвы URA.RU заявили, что Виталий Сидоров будет похоронен со всеми воинскими почестями с участием почетного караула и оружейным салютом.
Ранее в Камышлове (Свердловская область) отказ местных властей хоронить с воинскими почестями погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» стал поводом для критики со стороны Пригожина. Он заявил, что чиновники тем самым, проявили «скотское отношение» к погибшему. Вице-губернатор области Сергей Чемезов заступился за камышловские власти, отметив, что погибший был «с очень неоднозначной репутацией в городе».
Специальная военная операция на Украине началась в конце февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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Уроженец села Кормовище Пермского края Виталий Сидоров с осени 2022 года участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер». В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей основателю указанной ЧВК Евгению Пригожину URA.RU сообщили, что военнослужащий служил в штурмовом отряде. Он погиб в ходе боя, получив осколочные ранения. Прощание с пермяком проходит 31 января, он будет похоронен со всеми воинскими почестями. «В октябре 2022 года в штурмовой отряд в составе пополнения прибыл Сидоров Виталий Александрович, добровольно изъявивший желание в составе ЧВК „Вагнер“ принять участие в специальной военной операции […]. В результате близкого разрыва [снаряда] Сидоров В.А. получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе «Конкорда». Власти в Лысьвенском городском округе ранее подтвердили гибель военнослужащего. Также в мэрии Лысьвы URA.RU заявили, что Виталий Сидоров будет похоронен со всеми воинскими почестями с участием почетного караула и оружейным салютом. Ранее в Камышлове (Свердловская область) отказ местных властей хоронить с воинскими почестями погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» стал поводом для критики со стороны Пригожина. Он заявил, что чиновники тем самым, проявили «скотское отношение» к погибшему. Вице-губернатор области Сергей Чемезов заступился за камышловские власти, отметив, что погибший был «с очень неоднозначной репутацией в городе». Специальная военная операция на Украине началась в конце февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.