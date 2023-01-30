Курганца заподозрили в том, что он регулярно бил приемного ребенка

В Целинном округе Курганской области мужчину подозревают в регулярном избиении малолетнего ребенка. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.
«С июля 2021 года по ноябрь 2022 года подозреваемый, являющийся ребенку 2018 года рождения отчимом, регулярно устраивал ребенку физические побои, а также причинял психологический вред», — пишет ведомство. Сейчас ребенок живет с матерью, отчим переехал в другой населенный пункт.
По данному факту возбуждено уголовное дело — истязание, причинение физических и психологических страданий систематического характера по отношению. К несовершеннолетнему (пункт «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Параллельно с этим районная прокуратура начала проверку работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Надзорные ведомства держат ситуацию на контроле.
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В Целинном округе Курганской области мужчину подозревают в регулярном избиении малолетнего ребенка. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры. «С июля 2021 года по ноябрь 2022 года подозреваемый, являющийся ребенку 2018 года рождения отчимом, регулярно устраивал ребенку физические побои, а также причинял психологический вред», — пишет ведомство. Сейчас ребенок живет с матерью, отчим переехал в другой населенный пункт. По данному факту возбуждено уголовное дело — истязание, причинение физических и психологических страданий систематического характера по отношению. К несовершеннолетнему (пункт «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Параллельно с этим районная прокуратура начала проверку работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Надзорные ведомства держат ситуацию на контроле.