Пермских депутатов в компании с военкомами отправили в школы на уроки патриотизма

Вячеслав Григорьев выступил с особым поручением к мэрам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутатам всех уровней в Пермском крае поручили провести в школах, вузах, техникумах и колледжах уроки патриотического воспитания. С таким обращением на заседании совета глав выступил секретарь «Единой России» в Прикамье Вячеслав Григорьев. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Эта работа проводится вместе с военкомами и краевыми властями в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по усилению воспитательной работы.

«Кроме нас с вами детей наших воспитывать в том духе, в котором мы хотим, никто не будет. Кроме нас, родителей и школы. Хочу обратиться к вам с предложением о полном вовлечении в этот процесс депутатов все уровней, муниципального уровня и депутатов заксобрания», — отметил Григорьев в обращении к мэрам.

Он попросил их составить на местах списки людей из числа лидеров общественного мнения, депутатов, военкомов, которые будут проводить такие беседы со школьниками и студентами. К выдвиженцам от «Единой России» Григорьев обратится лично с партийным поручением.

По словам Вячеслава Григорьева, эта практика будет постоянной. Она стартует со второй половины февраля. В ней участвуют также администрация губернатора, минобр, минтербез.

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