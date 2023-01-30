В Сургуте крупный застройщик дарит склады в элитном доме

31 января 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Келлеры находятся внутри дома на подземном паркинге Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) компания «ССТ» при покупке квартиры в элитном новостройке «Бенуа» подарит жителям келлеры — небольшие складские помещения для хранения вещей внутри дома. Об этом застройщик рассказал на своем сайте. «Только до 28 февраля при покупке студии с двумя спальнями в доме-эстете „Бенуа“ в комплекте вы получите келлер. Это кладовая, где удобно хранить сезонные вещи, а также автомобильный, детский и спортивный инвентарь. Келлеры размещены на одном этаже с подземным паркингом и спуститься к ним можно на лифте с вашего этажа», — рассказывает застройщик. Чтобы уточнить подробности предложения, агентство попыталось связаться с компанией. Однако по доступному номеру телефона никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Компания, построившая ЖК «Белые ночи» — четырехэтажные дома с малоформатными квартирами — собирается создать еще один подобный жилищный комплекс.

В Сургуте (ХМАО) компания «ССТ» при покупке квартиры в элитном новостройке «Бенуа» подарит жителям келлеры — небольшие складские помещения для хранения вещей внутри дома. Об этом застройщик рассказал на своем сайте. «Только до 28 февраля при покупке студии с двумя спальнями в доме-эстете „Бенуа“ в комплекте вы получите келлер. Это кладовая, где удобно хранить сезонные вещи, а также автомобильный, детский и спортивный инвентарь. Келлеры размещены на одном этаже с подземным паркингом и спуститься к ним можно на лифте с вашего этажа», — рассказывает застройщик. Чтобы уточнить подробности предложения, агентство попыталось связаться с компанией. Однако по доступному номеру телефона никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Компания, построившая ЖК «Белые ночи» — четырехэтажные дома с малоформатными квартирами — собирается создать еще один подобный жилищный комплекс.