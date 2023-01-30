30 января 2023

В Сургуте крупный застройщик дарит склады в элитном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
Келлеры находятся внутри дома на подземном паркинге Фото:

В Сургуте (ХМАО) компания «ССТ» при покупке квартиры в элитном новостройке «Бенуа» подарит жителям келлеры — небольшие складские помещения для хранения вещей внутри дома. Об этом застройщик рассказал на своем сайте.

«Только до 28 февраля при покупке студии с двумя спальнями в доме-эстете „Бенуа“ в комплекте вы получите келлер. Это кладовая, где удобно хранить сезонные вещи, а также автомобильный, детский и спортивный инвентарь. Келлеры размещены на одном этаже с подземным паркингом и спуститься к ним можно на лифте с вашего этажа», — рассказывает застройщик.

Чтобы уточнить подробности предложения, агентство попыталось связаться с компанией. Однако по доступному номеру телефона никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Компания, построившая ЖК «Белые ночи» — четырехэтажные дома с малоформатными квартирами — собирается создать еще один подобный жилищный комплекс.

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В Сургуте (ХМАО) компания «ССТ» при покупке квартиры в элитном новостройке «Бенуа» подарит жителям келлеры — небольшие складские помещения для хранения вещей внутри дома. Об этом застройщик рассказал на своем сайте. «Только до 28 февраля при покупке студии с двумя спальнями в доме-эстете „Бенуа“ в комплекте вы получите келлер. Это кладовая, где удобно хранить сезонные вещи, а также автомобильный, детский и спортивный инвентарь. Келлеры размещены на одном этаже с подземным паркингом и спуститься к ним можно на лифте с вашего этажа», — рассказывает застройщик. Чтобы уточнить подробности предложения, агентство попыталось связаться с компанией. Однако по доступному номеру телефона никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Компания, построившая ЖК «Белые ночи» — четырехэтажные дома с малоформатными квартирами — собирается создать еще один подобный жилищный комплекс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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