Минобороны: российские войска разгромили два подразделения ВСУ в ДНР

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
ВС РФ уничтожили бригады двух подразделений ВСУ на красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили подразделения 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Данные бригады были поражены на красно-лиманском направлении.

«На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Всего были уничтожены свыше 60-ти украинских солдат, а также четыре единицы бронетехники. Украинские подразделения были вытеснены в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Помимо Вооруженных сил РФ, также в ходе СВО активно принимают участие и добровольцы. Например, они 31 января освободили Благодатное в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, основной целью является защита мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы РФ уничтожили подразделения 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Данные бригады были поражены на красно-лиманском направлении. «На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Всего были уничтожены свыше 60-ти украинских солдат, а также четыре единицы бронетехники. Украинские подразделения были вытеснены в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Помимо Вооруженных сил РФ, также в ходе СВО активно принимают участие и добровольцы. Например, они 31 января освободили Благодатное в ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, основной целью является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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