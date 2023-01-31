Минобороны: российские войска разгромили два подразделения ВСУ в ДНР

Вооруженные силы РФ уничтожили подразделения 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Данные бригады были поражены на красно-лиманском направлении.
«На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Всего были уничтожены свыше 60-ти украинских солдат, а также четыре единицы бронетехники. Украинские подразделения были вытеснены в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.
Помимо Вооруженных сил РФ, также в ходе СВО активно принимают участие и добровольцы. Например, они 31 января освободили Благодатное в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, основной целью является защита мирного населения Донбасса.
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Вооруженные силы РФ уничтожили подразделения 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Данные бригады были поражены на красно-лиманском направлении. «На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Всего были уничтожены свыше 60-ти украинских солдат, а также четыре единицы бронетехники. Украинские подразделения были вытеснены в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Помимо Вооруженных сил РФ, также в ходе СВО активно принимают участие и добровольцы. Например, они 31 января освободили Благодатное в ДНР. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уточнял президент РФ Владимир Путин, основной целью является защита мирного населения Донбасса.