Путин поручил внедрить искусственный интеллект в экономику и соцсферу РФ

Владимир Путин подписал указ о внедрении ИИ в социальную и экономическую сферы
Президент РФ Владимир Путин поручил внести в национальные проекты и государственные программы изменения, предусматривающие внедрение искусственного интеллекта во всех экономических и социальных отрослях. Об этом сообщили в Кремле.
«Обеспечить [правительству РФ] внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы», — сообщается в тексте поручения.
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