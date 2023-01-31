Путин поручил внедрить искусственный интеллект в экономику и соцсферу РФ

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о внедрении ИИ в социальную и экономическую сферы Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил внести в национальные проекты и государственные программы изменения, предусматривающие внедрение искусственного интеллекта во всех экономических и социальных отрослях. Об этом сообщили в Кремле.

«Обеспечить [правительству РФ] внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы», — сообщается в тексте поручения.

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Президент РФ Владимир Путин поручил внести в национальные проекты и государственные программы изменения, предусматривающие внедрение искусственного интеллекта во всех экономических и социальных отрослях. Об этом сообщили в Кремле. «Обеспечить [правительству РФ] внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы», — сообщается в тексте поручения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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