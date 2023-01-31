Гинеколог рассказала, как не допустить появление 20-килограммовых раковых опухолей

Гинеколог Какучая: если человек не проходит регулярные обследования у врачей, у него могут развиться 20-килограммовые опухоли

31 января 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Женщины должны проходить регулярные обследования у гинеколога два раза в год Фото: Анна Майорова © URA.RU Регулярные походы к гинекологу помогут женщинам избежать тяжелых последствий в виде появления 20-килограммовых раковых опухолей. Об этом рассказала акушер-гинеколог Нино Какучая, описывая недавний случай из практики. «Если пациенты регулярно два раза в год ходит к гинекологу, то вероятность того, что у него обнаружат опухоль весом 20 килограммов практически отсутствует», — заявила Нино Какучая «Пятому каналу». По словам эксперта, в группе риска находятся те женщины, которые не проходят обследование у врачей длительный срок. Например, на протяжении десяти лет. Если же регулярно проводить обследования, то потенциальные опухоли специалисты обнаружат гораздо раньше, чем те смогут разрастись до гигантских размеров. Гинеколог также рассказала, что опухоли вне зависимости от того, злокачественные они или доброкачественные, могут сопровождаться болью, а также создавать смертельную опасность для организма. Ранее гинеколог Нона Овсепян рассказала об опасности гриппа для женской репродуктивной системы. Осложнения при заболевании могут вызвать последствия для всего организма, в том числе и систем, влияющих на репродуктивную функцию.

Регулярные походы к гинекологу помогут женщинам избежать тяжелых последствий в виде появления 20-килограммовых раковых опухолей. Об этом рассказала акушер-гинеколог Нино Какучая, описывая недавний случай из практики. «Если пациенты регулярно два раза в год ходит к гинекологу, то вероятность того, что у него обнаружат опухоль весом 20 килограммов практически отсутствует», — заявила Нино Какучая «Пятому каналу». По словам эксперта, в группе риска находятся те женщины, которые не проходят обследование у врачей длительный срок. Например, на протяжении десяти лет. Если же регулярно проводить обследования, то потенциальные опухоли специалисты обнаружат гораздо раньше, чем те смогут разрастись до гигантских размеров. Гинеколог также рассказала, что опухоли вне зависимости от того, злокачественные они или доброкачественные, могут сопровождаться болью, а также создавать смертельную опасность для организма. Ранее гинеколог Нона Овсепян рассказала об опасности гриппа для женской репродуктивной системы. Осложнения при заболевании могут вызвать последствия для всего организма, в том числе и систем, влияющих на репродуктивную функцию.