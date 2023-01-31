31 января 2023
30 января 2023

Депутат из ЯНАО обещала помочь решить жилищный вопрос пенсионерки из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка временно живет с племянницей и ее семьей в небольшой квартире Фото:

Депутат законодательного собрания ЯНАО от «Единой России» Надежда Гудкова во время приема порекомендовала пенсионерке из Соледара, переехавшей в северный регион, обратиться в Ноябрьский МФЦ для решения жилищного вопроса. Об этом политик рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Ко мне на прием обратилась пенсионерка из разрушенного Соледара. В Ноябрьске крышу над головой ей предоставила племянница, которая сама живет с семьей в небольшой квартире. Но пока это единственно возможный вариант. Очевидно, что нельзя оставлять в беде людей, чьи дома превратились в руины, и возвращаться им сейчас некуда. В данном случае я порекомендовала заявительнице обратиться в Ноябрьский МФЦ с пакетом документов», — говорится в сообщении.

Депутат уточнила, что МФЦ отправит пакет документов в округ для индивидуальной проработки жилищного вопроса. Такая практика в ЯНАО уже есть.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО готов принять у себя беженцев. Также правительство округа планирует направить необходимую дли них помощь, для чего губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов организовал отдельную рабочую группу.

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Депутат законодательного собрания ЯНАО от «Единой России» Надежда Гудкова во время приема порекомендовала пенсионерке из Соледара, переехавшей в северный регион, обратиться в Ноябрьский МФЦ для решения жилищного вопроса. Об этом политик рассказала на своей странице в telegram-канале. «Ко мне на прием обратилась пенсионерка из разрушенного Соледара. В Ноябрьске крышу над головой ей предоставила племянница, которая сама живет с семьей в небольшой квартире. Но пока это единственно возможный вариант. Очевидно, что нельзя оставлять в беде людей, чьи дома превратились в руины, и возвращаться им сейчас некуда. В данном случае я порекомендовала заявительнице обратиться в Ноябрьский МФЦ с пакетом документов», — говорится в сообщении. Депутат уточнила, что МФЦ отправит пакет документов в округ для индивидуальной проработки жилищного вопроса. Такая практика в ЯНАО уже есть. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО готов принять у себя беженцев. Также правительство округа планирует направить необходимую дли них помощь, для чего губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов организовал отдельную рабочую группу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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