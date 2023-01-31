Хозяин дома, где погибли пятеро свердловчан, сумел спастись

Хозяин дома в поселке Дружинино, где погибли пятеро человек, выжил, потому что в роковой вечер отправился в гости к сожительнице. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах Нижнесергинского района Свердловской области.
«Хозяин дома — 44-летний Сергей — в тот вечер ушел к сожительнице. Свой дом он оставил пятерым знакомым, которые собрались у него в гостях. Он нередко так делал. Сестра Сергея поздним вечером заметила свет в окне и заглянула в дом, где обнаружила страшную картину», — рассказал подробности собеседник.
Предположительно, одна из погибших женщин приехала в поселок из Екатеринбурга. О хозяине известно, что он ранее был судим, в том числе и за наркотики.
Как сообщало URA.RU, в поселке Дружинино погибли трое мужчин и две женщины. Источник назвал три версии, которые рассматривают следователи: отравление угарным газом, отравление алкоголем и передозировка наркотиками.
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