Жителя Щучья Курганской области будут судить за попытку взломать сайты органов власти при помощи вредоносной программы. Об этом говорится на сайте УМВД по Курганской области.
«Следователь завершил уголовное расследование в отношении 22-летнего жителя Щучья. Установлено, что мужчина установил на свой компьютер программу, предназначенную для того, чтобы незаконно получать доступ к конфиденциальной информации третьих лиц», — указано в сообщении. При помощи этого ПО обвиняемый попытался взломать сайты органов власти двух регионов России. Однако благодаря высокой системе защиты доступ к информации он получить не смог. Это удалось выявить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников регионального УФСБ России весной 2021 года.
Суд будет рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ — использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Подозреваемый признал вину и раскаялся. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что осенью 2021 года 40-летнего жителя Курганской области приговорили к полутора годам ограничения свободы за попытки взломать сайты госструктур, расположенных в других регионах. Его атакам подверглись сайты министерства промышленности Омской области, госучреждения «Центр информационных технологий» Дагестана, а также институты Российской Академии Наук в Новосибирской и Свердловской областей.
Обвиняемому в попытку взлома сайтов чиновников грозит до четырех лет лишения свободы
Фото: предоставлено УФСБ России по Курганской области
Жителя Щучья Курганской области будут судить за попытку взломать сайты органов власти при помощи вредоносной программы. Об этом говорится на сайте УМВД по Курганской области. «Следователь завершил уголовное расследование в отношении 22-летнего жителя Щучья. Установлено, что мужчина установил на свой компьютер программу, предназначенную для того, чтобы незаконно получать доступ к конфиденциальной информации третьих лиц», — указано в сообщении. При помощи этого ПО обвиняемый попытался взломать сайты органов власти двух регионов России. Однако благодаря высокой системе защиты доступ к информации он получить не смог. Это удалось выявить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников регионального УФСБ России весной 2021 года. Суд будет рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ — использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Подозреваемый признал вину и раскаялся. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что осенью 2021 года 40-летнего жителя Курганской области приговорили к полутора годам ограничения свободы за попытки взломать сайты госструктур, расположенных в других регионах. Его атакам подверглись сайты министерства промышленности Омской области, госучреждения «Центр информационных технологий» Дагестана, а также институты Российской Академии Наук в Новосибирской и Свердловской областей.