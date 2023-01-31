Хакеру из Щучья грозит до 4 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Щучья Курганской области будут судить за попытку взломать сайты органов власти при помощи вредоносной программы. Об этом говорится на сайте УМВД по Курганской области.

«Следователь завершил уголовное расследование в отношении 22-летнего жителя Щучья. Установлено, что мужчина установил на свой компьютер программу, предназначенную для того, чтобы незаконно получать доступ к конфиденциальной информации третьих лиц», — указано в сообщении. При помощи этого ПО обвиняемый попытался взломать сайты органов власти двух регионов России. Однако благодаря высокой системе защиты доступ к информации он получить не смог. Это удалось выявить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников регионального УФСБ России весной 2021 года.

Суд будет рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 273 УК РФ — использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Подозреваемый признал вину и раскаялся. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что осенью 2021 года 40-летнего жителя Курганской области приговорили к полутора годам ограничения свободы за попытки взломать сайты госструктур, расположенных в других регионах. Его атакам подверглись сайты министерства промышленности Омской области, госучреждения «Центр информационных технологий» Дагестана, а также институты Российской Академии Наук в Новосибирской и Свердловской областей.

Обвиняемому в попытку взлома сайтов чиновников грозит до четырех лет лишения свободы Фото: предоставлено УФСБ России по Курганской области