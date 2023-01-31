В курганском чате учитель материла школьников. Скрин

01 февраля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Молодой педагог материла учеников и писала, что ненавидит детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из курганских telegram-чатов, где состоят более 600 учеников, молодой учитель под ником Блум оскорбляла и материла своих учеников. Переписку опубликовал telegram-канал «Курганистан». В департаменте образования Курганской области на запрос канала ответили, что этот педагог не работает в регионе. «Некая Нина Николаевна под ником Блум оскорбляла своих учеников. Судя по переписке, девушка еще студентка, но уже работает, предположительно, в начальных классах и является классным руководителем. „Ненавижу детей. Все на*. Просто за*. Шило е*. Циркулем е**** друг друг как макаки“ — пишет Нина Николаевна», — сообщает telegram-канал «Курганистан». На возмущения одного из участников чата, девушка ответила, что вне стен школы учитель — это человек. В распоряжении канала есть видео с лицом девушки, опубликованные в чате. В департаменте образования каналу ответили, что этот педработник не работает в Курганской области. После запроса канала в департамент переписка и аккаунт девушки пропали из чата. Молодой педагог под ником «Блум» материла и оскорбляла учеников в курганском чате скрин: telegram-канал «Курганистан» скрин: telegram-канал «Курганистан» скрин: telegram-канал «Курганистан» скрин: telegram-канал «Курганистан» скрин: telegram-канал «Курганистан»

В одном из курганских telegram-чатов, где состоят более 600 учеников, молодой учитель под ником Блум оскорбляла и материла своих учеников. Переписку опубликовал telegram-канал «Курганистан». В департаменте образования Курганской области на запрос канала ответили, что этот педагог не работает в регионе. «Некая Нина Николаевна под ником Блум оскорбляла своих учеников. Судя по переписке, девушка еще студентка, но уже работает, предположительно, в начальных классах и является классным руководителем. „Ненавижу детей. Все на*. Просто за*. Шило е*. Циркулем е**** друг друг как макаки“ — пишет Нина Николаевна», — сообщает telegram-канал «Курганистан». На возмущения одного из участников чата, девушка ответила, что вне стен школы учитель — это человек. В распоряжении канала есть видео с лицом девушки, опубликованные в чате. В департаменте образования каналу ответили, что этот педработник не работает в Курганской области. После запроса канала в департамент переписка и аккаунт девушки пропали из чата.