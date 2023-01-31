В курганский округ, в котором провели реформу, едет губернатор Шумков

Глава Курганской области Шумков 1 февраля посетит Далматовский округ

01 февраля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Курганского губернатора ждут в Далматовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 февраля посетит Далматовский округ. В муниципалитете, в котором завершилась муниципальная реформа, глава региона посетит предприятия и соцобъекты. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и муниципальной политике. В пресс-службе регионального правительства информацию о поездке подтвердили. «Сегодня Шумков поедет в Далматовский округ. Он планирует посетить местные предприятия, социальные объекты. Озвучит руководству округа задачи на этот год», — сообщил инсайдер. Другой источник из числа муниципальных чиновников добавил, что губернатора в муниципалитете ждут с самого утра. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области URA.RU уточнили, что 1 февраля запланирована рабочая поездка губернатора в Далматовский округ. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Александр Столбов, возглавляющий муниципалитет с 2019 года, собирался в отставку после завершения муниципальной реформы. Далматовский район был преобразован в округ в конце сентября прошлого года.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 февраля посетит Далматовский округ. В муниципалитете, в котором завершилась муниципальная реформа, глава региона посетит предприятия и соцобъекты. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и муниципальной политике. В пресс-службе регионального правительства информацию о поездке подтвердили. «Сегодня Шумков поедет в Далматовский округ. Он планирует посетить местные предприятия, социальные объекты. Озвучит руководству округа задачи на этот год», — сообщил инсайдер. Другой источник из числа муниципальных чиновников добавил, что губернатора в муниципалитете ждут с самого утра. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области URA.RU уточнили, что 1 февраля запланирована рабочая поездка губернатора в Далматовский округ. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Александр Столбов, возглавляющий муниципалитет с 2019 года, собирался в отставку после завершения муниципальной реформы. Далматовский район был преобразован в округ в конце сентября прошлого года.