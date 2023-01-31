В Перми симфонический оркестр исполнит музыку из аниме легендарного Миядзаки

Симфонический оркестр All Stars Orchestra выступит на пермской сцене с программой, в которую войдут произведения из аниме-фильмов, в том числе легендарного режиссера Хаяо Миядзаки. Кроме музыки гостей ждет и визуальное шоу, сообщают в оркестре.
«Вы услышите волнующие, романтичные, наполненные энергией, уникальные и захватывающие мелодии из фильмов «Мой сосед Тоторо, «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Сейлор Мун», «Могила светлячков» и других в живом исполнении. Аудиовизуальное шоу перенесет вас в волшебный мир гигантов японской анимации», — сообщается на сайте шоу.
Во время концерта в ДК Солдатова 14 февраля прозвучат произведения японских композиторов Дзе Хисаиси, Еко Канно, Акира Ямаока и Кохэй Танака. Дирижером выступит Илья Коптев, которого любители музыки знают по проектам Metallica Show, Богемская Рапсодия, Pink Floyd Universe Show.
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