31 января 2023

В Перми симфонический оркестр исполнит музыку из аниме легендарного Миядзаки

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XIII всероссийский музыкальный фестиваль
Музыку из аниме можно будет услышать вживую (архивное фото) Фото:

Симфонический оркестр All Stars Orchestra выступит на пермской сцене с программой, в которую войдут произведения из аниме-фильмов, в том числе легендарного режиссера Хаяо Миядзаки. Кроме музыки гостей ждет и визуальное шоу, сообщают в оркестре.

«Вы услышите волнующие, романтичные, наполненные энергией, уникальные и захватывающие мелодии из фильмов «Мой сосед Тоторо, «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Сейлор Мун», «Могила светлячков» и других в живом исполнении. Аудиовизуальное шоу перенесет вас в волшебный мир гигантов японской анимации», — сообщается на сайте шоу.

Во время концерта в ДК Солдатова 14 февраля прозвучат произведения японских композиторов Дзе Хисаиси, Еко Канно, Акира Ямаока и Кохэй Танака. Дирижером выступит Илья Коптев, которого любители музыки знают по проектам Metallica Show, Богемская Рапсодия, Pink Floyd Universe Show.

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Симфонический оркестр All Stars Orchestra выступит на пермской сцене с программой, в которую войдут произведения из аниме-фильмов, в том числе легендарного режиссера Хаяо Миядзаки. Кроме музыки гостей ждет и визуальное шоу, сообщают в оркестре. «Вы услышите волнующие, романтичные, наполненные энергией, уникальные и захватывающие мелодии из фильмов «Мой сосед Тоторо, «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Сейлор Мун», «Могила светлячков» и других в живом исполнении. Аудиовизуальное шоу перенесет вас в волшебный мир гигантов японской анимации», — сообщается на сайте шоу. Во время концерта в ДК Солдатова 14 февраля прозвучат произведения японских композиторов Дзе Хисаиси, Еко Канно, Акира Ямаока и Кохэй Танака. Дирижером выступит Илья Коптев, которого любители музыки знают по проектам Metallica Show, Богемская Рапсодия, Pink Floyd Universe Show.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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