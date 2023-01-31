В Екатеринбурге стартовал суд над экс-главарем ОПГ, обвиненным в убийстве бизнесмена

01 февраля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Михаила Клока доставили на заседание 1 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кировском районном суде началось рассмотрение дела бывшего главаря ОПГ Михаила Клока, которого задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина по заказу его коллеги Дмитрия Дейча в 2000 году. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Михаил Клок пришел в зал заседания, так как был освобожден из-под стражи. Его дело рассматривает судья Юлия Шкляева», — сообщил корреспондент. Прокурор зачитал обвинение по делу Клока. На заседание пришла потерпевшая и представитель еще троих человек, кого коснулись действия подсудимого. Клок обвиняется в посредничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, который в 2000 году вступил в конфликт с Дмитрием Дейчем. Следователи считают, что Зубакин был расстрелян у своего подъезда именно людьми Клока. Ранее он уже получал четыре года колонии за действия ОПГ. В банде состоял также литовский киллер Ромас Замольскис, который сбежал в Россию после серии убийств и представился священником. Кроме него, следователи считают соратником Клока главу свердловского ЧОПа «Гюрза» Валерия Поварова. В 2020 году Клок оказался на свободе, но через два года был задержан по новому делу — об убийстве Зубакина. Делом занимается Следственный комитет.

В Кировском районном суде началось рассмотрение дела бывшего главаря ОПГ Михаила Клока, которого задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина по заказу его коллеги Дмитрия Дейча в 2000 году. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Михаил Клок пришел в зал заседания, так как был освобожден из-под стражи. Его дело рассматривает судья Юлия Шкляева», — сообщил корреспондент. Прокурор зачитал обвинение по делу Клока. На заседание пришла потерпевшая и представитель еще троих человек, кого коснулись действия подсудимого. Клок обвиняется в посредничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, который в 2000 году вступил в конфликт с Дмитрием Дейчем. Следователи считают, что Зубакин был расстрелян у своего подъезда именно людьми Клока. Ранее он уже получал четыре года колонии за действия ОПГ. В банде состоял также литовский киллер Ромас Замольскис, который сбежал в Россию после серии убийств и представился священником. Кроме него, следователи считают соратником Клока главу свердловского ЧОПа «Гюрза» Валерия Поварова. В 2020 году Клок оказался на свободе, но через два года был задержан по новому делу — об убийстве Зубакина. Делом занимается Следственный комитет.