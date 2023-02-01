Владелец элитного курорта подал в суд на челябинские власти

Фирма Олега Сиротина вступила в судебный спор за землю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Принадлежащий известному в Челябинской области бизнесмену Олегу Сиротину курорт «Золотой пляж» судится из-за земли с мэрией Миасса и входящим в структуру правительства региона Главным управлением лесами. Это следует из базы судебных дел.

Как следует из материалов дела (есть в распоряжении URA.RU), ООО «Золотой пляж» подало иск к ГУ лесами и администрации Миасского городского округа. Компания требует признать незаконным бездействие Главного управления лесами и мэрии города. Последние не согласовывают схему участка земли площадью более 11 тысяч кв. метров, находящегося сейчас на территории двух лесничеств.

Юристы «Золотого пляжа» рассчитывают, что по итогам разбирательства суд обяжет администрацию Миасского городского округа «утвердить и согласовать схему расположения земельного участка, площадью 11 118 кв. метров, местоположением: Челябинская область, Миасс, Миасское лесничество, Тургоякское участковое лесничество, квартал 19, категория земель: земли особо охраняемых территорий».

«Заявление оставить без движения. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основаниями для оставления заявления без движения, обеспечив поступление документов в Арбитражный суд Челябинской области до 20 февраля 2023 года», — говорится в судебном определении, разъясняющем недочеты в оформлении искового заявления.