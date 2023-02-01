На первом этаже здания разместится кафе, на цокольном этаже будет столовая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компании «Оптиум-снаб» разрешили построить двухэтажное кафе-столовую в Ленинском районе Челябинска. Проект одобрен на публичных слушаниях. Как сообщил URA.RU директор компании Сергей Бабкин, площадь заведения составит одну тысячу 440 квадратный метров.

«В Ленинском районе Челябинска мы построим двухэтажное здание, кафе-столовую площадью 1400 квадратных метров. Заведение будет работать по принципу сети столовых „Патриот“», — поделился Бабкин.

По словам Бабкина, на цокольном этаже разместится столовая, где будут предлагать супы, горячее, пельмени и салаты. На первом этаже будет кафе, в меню — пироги, пирожное, десерты, торты и выпечка.

Возведение объекта общественного питания начнется в ближайшее время. Здание построят практически на котловане. Согласно сервису «СБИС», учредителями компании «Оптиум-снаб», являются Сергей Бабкин (50%) и Александр Кисленко (50%).