31 января 2023

Главный коммунальщик ХМАО отчитался перед Комаровой о больнице-долгострое

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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова провела совещание, на котором приняла отчет о больнице-долгострое в Нижневартовске Фото:

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Григорий Невоструев отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой о ходе работ по строительству Центральной окружной больницы в Нижневартовске. Информация об этом появилась на сайте правительства округа.

«На объекте закончены работы по установке оконных блоков, монтажу витражей, облицовке фасадов, кирпичной кладке внутренних перегородок, штукатурке стен. Кроме того, закончено устройство всех наружных инженерных сетей: электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, ливневой и хозбытовой канализаций. Ведутся работы по чистовой отделке помещений, покрытию полов плиткой, монтажу потолочных панелей и устройству инженерных систем. Производится поставка и установка технологического оборудования. Все работы ведутся в соответствии с намеченным планом», — подчеркнул Григорий Невоструев.

Ранее сообщалось, что на объекте завершали строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию больницы на 1100 коек в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.

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Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Григорий Невоструев отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой о ходе работ по строительству Центральной окружной больницы в Нижневартовске. Информация об этом появилась на сайте правительства округа. «На объекте закончены работы по установке оконных блоков, монтажу витражей, облицовке фасадов, кирпичной кладке внутренних перегородок, штукатурке стен. Кроме того, закончено устройство всех наружных инженерных сетей: электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, ливневой и хозбытовой канализаций. Ведутся работы по чистовой отделке помещений, покрытию полов плиткой, монтажу потолочных панелей и устройству инженерных систем. Производится поставка и установка технологического оборудования. Все работы ведутся в соответствии с намеченным планом», — подчеркнул Григорий Невоструев. Ранее сообщалось, что на объекте завершали строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию больницы на 1100 коек в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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