В Краматорске ракета украинской ПВО снесла два подъезда жилого дома. Видео 02 февраля 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + Ракета украинской ПВО уничтожила два подъезда жилого дома в Краматорске Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) ударила по жилому дому в Краматорске. Она снесла два подъезда, из-под завалов спасатели вытаскивают людей. «В Краматорске ракета ПВО украинской армии опять попала в жилой дом — жертвами трагедии стали два человека. Еще семеро пострадали», — сообщения и видео с места событий приводит telegram-канал Readovka. Согласно сообщениям ряда telegram-каналов, были разрушены два подъезда. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по денацификации и демилитаризации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из главных целей спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии властей. Ранее ракета комплекса ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударила по жилому дому в Харькове. По словам главы Харьковской военно-гражданской администрации Олега Синегубова, удар был нанесен ракетой С-300, передает RT. Ракета украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) ударила по жилому дому в Краматорске. Она снесла два подъезда, из-под завалов спасатели вытаскивают людей. «В Краматорске ракета ПВО украинской армии опять попала в жилой дом — жертвами трагедии стали два человека. Еще семеро пострадали», — сообщения и видео с места событий приводит telegram-канал Readovka. Согласно сообщениям ряда telegram-каналов, были разрушены два подъезда. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по денацификации и демилитаризации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из главных целей спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии властей. Ранее ракета комплекса ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударила по жилому дому в Харькове. По словам главы Харьковской военно-гражданской администрации Олега Синегубова, удар был нанесен ракетой С-300, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям