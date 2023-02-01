В Тюменской области мужчина не смог решить конфликт с другом и устроил поножовщину

Сам подсудимый заявил, что не имел злого умысла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ялуторовске районный суд обвинил мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью: злоумышленник ножом ударил своего друга в спину в ходе конфликта. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Из материалов дела следует, что 2 февраля 2021 года мужчина распивал спиртные напитки со своими товарищами. Позже между ним и гражданином П. произошла ссора, в ходе которой мужчины начали драку. Их разняли, они успокоились. Позже словесный конфликт между товарищами продолжился. Тогда обвиняемый достал из кармана нож и нанес один удар в спину приятелю, причинив ему телесные повреждения», — сообщили подробности инцидента в пресс-службе судебной системы региона.

Подсудимый в свое оправдание заявил, что пытался лишь обхватить и удержать друга, с которым вступил в конфликт, однако тот вырывался. По словам обвиняемого, он не хотел причинить вред приятелю, так как имеет хорошие отношения с пострадавшим.

В суде учли, что мужчина принес извинения и возместил ущерб, однако посчитали, что его заявление об отсутствии умышленного нападения было дано с целью смягчить свое наказание. В итоге Ялуторовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года 10 месяцев и 10 дней.