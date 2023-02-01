Курганский губернатор заставляет мэров работать с инвесторами

Губернатор Вадим Шумков спрашивает с подчиненных за работу с инвесторами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков требует от своих подчиненных, в том числе, глав округов, привлекать инвесторов и развивать на территориях бизнес. От этого, уточняют инсайдеры URA.RU, близкие к региональным властям, зависит оценка работы не только руководителей муниципалитетов, но и главы региона.

«Одна из головных болей Шумкова — активное привлечение инвесторов. Площадки в виде индустриальных парков приготовили, налоговую базу подкорректировали, теперь нужны результаты. В этом вопросе губернатор ожидает поддержки со стороны глав муниципалитетов», — уточняет источник. Другой инсайдер из политического окружения добавляет, что от этого показателя зависит KPI самих глав и самого губернатора.

«При этом если в Кургане работа по привлечению инвесторов проходит успешно, то на периферии все сложно», — отмечает один из инсайдеров из политического окружения. Он добавляет, что глава региона заставляет мэров лично отчитываться за привлечение инвестиций. Например, главы городов и округов проводят инвестсоветы.

Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтверждает, что работа с инвесторами влияет на ключевые показатели как глав субъектов, так и руководителей муниципалитетов. «При этом мэры стимулируют развитие местного бизнеса. Привлечение глобальных инвесторов — это зона ответственности руководителей профильных структур в областном правительстве», — добавляет Ширяев.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как в регионе идет работа по привлечению инвесторов и работают в этом направлении муниципалитеты. В пресс-службе правительства пообещали подготовить ответы в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале января главы городов и округов готовились отчитываться перед Шумковым за привлечение инвестиций и развитие социального блока. По словам источников, близких к муниципальной политике, губернатор проводит подобные совещания каждую неделю.