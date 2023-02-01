Руководство школы в ЯНАО наказали за травму ученика

Прокуратура ЯНАО возбудила дело против руководства школы за травму ученика

Ребенок получил травму на баскетболе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученик Мужевской школы имени Н.В. Архангельского в ЯНАО получил перелом на уроке баскетбола. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, виновными в травме ребенка стали руководители, не обеспечившие контроль за безопасностью.

«Установлено, что 13.12.2022 года ученик на уроке физкультуры получил закрытый перелом основной фаланги пятого пальца. Причиной травмирования ребенка явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны руководства, не обеспечившего контроль за безопасностью обучающегося», — говорится в сообщении.

В отношении директора школы возбудили административное дело за нарушение права на образование. «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Судом руководство школы привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в спортивной школе «Арктика» в Губкинском ребенок получил серьезные травмы на скалодроме. Со множественными повреждениями пострадавшего увезли в больницу.