01 февраля 2023

Боец из зоны СВО, которому курганцы передали антидроновое ружье, получил госнаграду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Боец с позывным «Кузьмич» получил награду от главы ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич» получил государственную награду за Чернухино-Дебальцевскую операцию от главы Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Ранее курганцы передали казаку на фронт ружье для захвата дронов.

«Получил госнаграду за участие в Чернухино-Дебальцевской операции от главы ЛНР Леонида Пасечника. Ее мне торжественно вручил председатель общественной палаты ЛНР Алексей Корякин. Горжусь этой наградой», — сказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера из батальона «Дон» наградили медалью «За отвагу». Такую же награду получил боец с позывным «Кузьмич». Также сообщалось, что разведчик из Кургана получил орден Мужества.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная миссия — это освобождение Донбасса от геноцида киевской власти и националистов ВСУ. Также важными задачами, которые поставил президент России Владимир Путин, является демилитаризация и денацификация страны.

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Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич» получил государственную награду за Чернухино-Дебальцевскую операцию от главы Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Ранее курганцы передали казаку на фронт ружье для захвата дронов. «Получил госнаграду за участие в Чернухино-Дебальцевской операции от главы ЛНР Леонида Пасечника. Ее мне торжественно вручил председатель общественной палаты ЛНР Алексей Корякин. Горжусь этой наградой», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера из батальона «Дон» наградили медалью «За отвагу». Такую же награду получил боец с позывным «Кузьмич». Также сообщалось, что разведчик из Кургана получил орден Мужества. Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная миссия — это освобождение Донбасса от геноцида киевской власти и националистов ВСУ. Также важными задачами, которые поставил президент России Владимир Путин, является демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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