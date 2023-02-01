Боец с позывным «Кузьмич» получил награду от главы ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным «Кузьмич» получил государственную награду за Чернухино-Дебальцевскую операцию от главы Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. Ранее курганцы передали казаку на фронт ружье для захвата дронов.

«Получил госнаграду за участие в Чернухино-Дебальцевской операции от главы ЛНР Леонида Пасечника. Ее мне торжественно вручил председатель общественной палаты ЛНР Алексей Корякин. Горжусь этой наградой», — сказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганского снайпера из батальона «Дон» наградили медалью «За отвагу». Такую же награду получил боец с позывным «Кузьмич». Также сообщалось, что разведчик из Кургана получил орден Мужества.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее основная миссия — это освобождение Донбасса от геноцида киевской власти и националистов ВСУ. Также важными задачами, которые поставил президент России Владимир Путин, является демилитаризация и денацификация страны.