С уральцем, который попросил у Путина ввести сухой закон в Курганской области, связались власти

Уралец ждет реакцию от профильных ведомств на свою идею Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель проекта «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов, который обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести сухой закон в Курганской области и других регионах Урала, получил предварительные ответы от властей. Об этом Тумашов рассказал URA.RU.

«Письмо с обращением к президенту России ввести в Курганской, Челябинской и Свердловской областях сухой закон, было перенаправлено в регионы. Со мной связались представители трех областных правительств. Они уточнили, что ответы дадут специалисты профильных ведомств», — пояснил Тумашов. В ответе от правительства Курганской области (есть в распоряжении редакции URA.RU) указано, что обращение направлено в департамент здравоохранения для объективного и всестороннего рассмотрения.

Подобное электронное письмо Тумашов получил из правительства Челябинской области. Он также добавил, что из минздрава Свердловской области ответ пришлют на почтовый адрес.

Ранее Тумашов написал президенту России Владимиру Путину и попросил ввести сухой закон в Курганской, Челябинской и Свердловской областях. Общественник отметил, что для начала нужно ввести ограничения на продажу и употребления алкоголя в праздничные и воскресные дни в регионах.