Израненный в ДТП тюменец отсудил деньги на пластическую операцию

Тюменец отсудил деньги на пластическую операцию после ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменец, чье лицо изуродовали осколки стекла в ДТП, отсудил 200 тыс. рублей у виновника аварии на пластическую операцию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«При столкновении пострадал водитель „Нексии“, он ударился головой о лобовое стекло и получил глубокие раны на лице. Медики зашили ему 15-сантиметровую рану от правого глаза до нижней части щеки и вытащили осколки битого стела. Обращаясь в суд с иском, пострадавший заявил, что у него немеет правая щека, нарушена симметрия лица, а оставшийся шрам нарушает эстетику его внешности. Требуется дорогая пластическая операция, на которую у него нет средств. В связи с этим он просил суд взыскать с ответчика 500 000 рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей. По словам ответчика, пострадавший был не пристегнут, а потому получил травмы.

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