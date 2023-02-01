01 февраля 2023

Израненный в ДТП тюменец отсудил деньги на пластическую операцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Тюменец отсудил деньги на пластическую операцию после ДТП Фото:

Тюменец, чье лицо изуродовали осколки стекла в ДТП, отсудил 200 тыс. рублей у виновника аварии на пластическую операцию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«При столкновении пострадал водитель „Нексии“, он ударился головой о лобовое стекло и получил глубокие раны на лице. Медики зашили ему 15-сантиметровую рану от правого глаза до нижней части щеки и вытащили осколки битого стела. Обращаясь в суд с иском, пострадавший заявил, что у него немеет правая щека, нарушена симметрия лица, а оставшийся шрам нарушает эстетику его внешности. Требуется дорогая пластическая операция, на которую у него нет средств. В связи с этим он просил суд взыскать с ответчика 500 000 рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей. По словам ответчика, пострадавший был не пристегнут, а потому получил травмы.

Ранее URA.RU сообщало, какой приговор получил силовик, виновный в смертельном ДТП. На элитной иномарке мужчина насмерть сбил двух дорожных рабочих.

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Тюменец, чье лицо изуродовали осколки стекла в ДТП, отсудил 200 тыс. рублей у виновника аварии на пластическую операцию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «При столкновении пострадал водитель „Нексии“, он ударился головой о лобовое стекло и получил глубокие раны на лице. Медики зашили ему 15-сантиметровую рану от правого глаза до нижней части щеки и вытащили осколки битого стела. Обращаясь в суд с иском, пострадавший заявил, что у него немеет правая щека, нарушена симметрия лица, а оставшийся шрам нарушает эстетику его внешности. Требуется дорогая пластическая операция, на которую у него нет средств. В связи с этим он просил суд взыскать с ответчика 500 000 рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении пресс-службы. Суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей. По словам ответчика, пострадавший был не пристегнут, а потому получил травмы. Ранее URA.RU сообщало, какой приговор получил силовик, виновный в смертельном ДТП. На элитной иномарке мужчина насмерть сбил двух дорожных рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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