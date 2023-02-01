01 февраля 2023

В мэрии Тюмени разработают абонементы для оплаты парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
Тюменские чиновники разработают абонементы для водителей Фото:

Тюменская мэрия планирует разработать абонементы для водителей, с помощью которых они смогут оплачивать парковки. Об этом сообщил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

«Горожане обращаются к нам с просьбой ввести абонементы на оплату парковочного пространства, и сейчас такой вопрос прорабатывается. Это могут быть месячные, полугодичные и годовые абонементы, которые избавят пользователей от ежедневной оплаты паркинга. В зависимости от срока действия будет зависеть и скидка на оплату парковочного пространства», — заявил чиновник.

Алексей Санник также поделился планами по изменению промежутка бесплатной стоянки на парковках в центре Тюмени. «Рассматривается вопрос и об увеличении бесплатного периода парковки, чтобы горожане могли спокойно на ночь поставить свою машину рядом с домом, а утром поехать на работу, не попадая в платное время парковочного пространства. Сейчас он длится с 19 вечера до 7 утра», — рассказал Санник.

В мэрии уточнили, что проект по абонементам для парковок еще в стадии планирования. На данный момент конкретные даты по внедрению абонементов отсутствуют.

Ранее URA.RU сообщало, сколько денег зарабатывает мэрия на платных парковках. Речь идет о десятках миллионов рублей.

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Тюменская мэрия планирует разработать абонементы для водителей, с помощью которых они смогут оплачивать парковки. Об этом сообщил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник. «Горожане обращаются к нам с просьбой ввести абонементы на оплату парковочного пространства, и сейчас такой вопрос прорабатывается. Это могут быть месячные, полугодичные и годовые абонементы, которые избавят пользователей от ежедневной оплаты паркинга. В зависимости от срока действия будет зависеть и скидка на оплату парковочного пространства», — заявил чиновник. Алексей Санник также поделился планами по изменению промежутка бесплатной стоянки на парковках в центре Тюмени. «Рассматривается вопрос и об увеличении бесплатного периода парковки, чтобы горожане могли спокойно на ночь поставить свою машину рядом с домом, а утром поехать на работу, не попадая в платное время парковочного пространства. Сейчас он длится с 19 вечера до 7 утра», — рассказал Санник. В мэрии уточнили, что проект по абонементам для парковок еще в стадии планирования. На данный момент конкретные даты по внедрению абонементов отсутствуют. Ранее URA.RU сообщало, сколько денег зарабатывает мэрия на платных парковках. Речь идет о десятках миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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