В мэрии Тюмени разработают абонементы для оплаты парковок

Тюменские чиновники разработают абонементы для водителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская мэрия планирует разработать абонементы для водителей, с помощью которых они смогут оплачивать парковки. Об этом сообщил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

«Горожане обращаются к нам с просьбой ввести абонементы на оплату парковочного пространства, и сейчас такой вопрос прорабатывается. Это могут быть месячные, полугодичные и годовые абонементы, которые избавят пользователей от ежедневной оплаты паркинга. В зависимости от срока действия будет зависеть и скидка на оплату парковочного пространства», — заявил чиновник.

Алексей Санник также поделился планами по изменению промежутка бесплатной стоянки на парковках в центре Тюмени. «Рассматривается вопрос и об увеличении бесплатного периода парковки, чтобы горожане могли спокойно на ночь поставить свою машину рядом с домом, а утром поехать на работу, не попадая в платное время парковочного пространства. Сейчас он длится с 19 вечера до 7 утра», — рассказал Санник.

В мэрии уточнили, что проект по абонементам для парковок еще в стадии планирования. На данный момент конкретные даты по внедрению абонементов отсутствуют.

Ранее URA.RU сообщало, сколько денег зарабатывает мэрия на платных парковках. Речь идет о десятках миллионов рублей.