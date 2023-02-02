В Свердловской области нашли способ победить ожирение у детей

02 февраля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Свердловской области специалисты будут формировать у детей и их родителей правильные пищевые привычки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области появился проект социального воздействия по профилактике ожирения у детей в возрасте от шести до девяти лет. В рамках собственной программы «Забота о сообществе» к нему присоединилась и торговая сеть «Пятерочка». Помогать она планирует совместно со свердловским правительством и государственной корпорации развития ВЭБ РФ. Об этом URA.RU рассказала руководитель программы «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич. «Наша задача — не просто обеспечить продуктами питания и необходимыми с товарами гостей „Пятерочки“ почти по всей стране, а в том числе и мотивировать всех с раннего возраста потреблять правильную и здоровую пищу», — заявила Юхневич. По ее словам, в последнее время детское ожирение не вызывает особого беспокойства у свердловчан, но торговая сеть нацелена обратить внимание на эту проблему и сформировать у жителей региона правильные пищевые привычки. Сейчас в магазинах сети в Екатеринбурге можно услышать радиоролики с информацией о программе «Забота о сообществе» и условиях участия в ней. Также дети сотрудников торговой сети могут записаться на профилактику. В целом в рамках регионального проекта дети и их родители могут посетить педиатра, диетолога, клинического психолога и специалиста по физической активности в клинике «Центр семейной медицины» в Екатеринбурге. Перед специалистами стоит задача изменить образ жизни как ребенка, так и его семьи. При этом участие в проекте подразумевает сочетание индивидуальных очных и телемедицинских консультаций специалистов, возможность обучения в онлайн-школе для родителей и прохождение интерактивного курса для закрепления и поддержания результата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области появился проект социального воздействия по профилактике ожирения у детей в возрасте от шести до девяти лет. В рамках собственной программы «Забота о сообществе» к нему присоединилась и торговая сеть «Пятерочка». Помогать она планирует совместно со свердловским правительством и государственной корпорации развития ВЭБ РФ. Об этом URA.RU рассказала руководитель программы «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич. «Наша задача — не просто обеспечить продуктами питания и необходимыми с товарами гостей „Пятерочки“ почти по всей стране, а в том числе и мотивировать всех с раннего возраста потреблять правильную и здоровую пищу», — заявила Юхневич. По ее словам, в последнее время детское ожирение не вызывает особого беспокойства у свердловчан, но торговая сеть нацелена обратить внимание на эту проблему и сформировать у жителей региона правильные пищевые привычки. Сейчас в магазинах сети в Екатеринбурге можно услышать радиоролики с информацией о программе «Забота о сообществе» и условиях участия в ней. Также дети сотрудников торговой сети могут записаться на профилактику. В целом в рамках регионального проекта дети и их родители могут посетить педиатра, диетолога, клинического психолога и специалиста по физической активности в клинике «Центр семейной медицины» в Екатеринбурге. Перед специалистами стоит задача изменить образ жизни как ребенка, так и его семьи. При этом участие в проекте подразумевает сочетание индивидуальных очных и телемедицинских консультаций специалистов, возможность обучения в онлайн-школе для родителей и прохождение интерактивного курса для закрепления и поддержания результата.