The Times: Германия подозревает Запад в подрыве «Северных потоков»

02 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Страна Запада могла подорвать «Северные потоки» для того, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает The Times Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» могла совершить западная страна. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на немецких следователей. «Германские следователи допускают, что подрывы газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ могли быть осуществлены одним из западных государств», — говорится в материале . В нем также уточняется, что специалисты из Германии не достигли успехов в расследовании инцидента. Они отмечают, что не обнаружили убедительных доказательств. В материале дополняется, что участники расследования «открыты» к версиям, по которым теракт на двух трубопроводах произошел из-за действий Запада. Такая версия предусматривает сценарий, по которому инцидент был заранее спланирован западной страной для того, чтобы обвинить в нем Россию. Авария на двух «Северных потоках» произошла в конце сентября. Первоначальная версия гласила, что в трубопроводах упало давление, в результате чего в трубах возникли пробоины. Однако позже немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что «Северные потоки» были подовраны. Nord Stream AG в декабре сообщила первоначальную стоимость ремонта трубопроводов. Эксперты оценили ремонт в 500 миллионов долларов, сообщает RT.

Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» могла совершить западная страна. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на немецких следователей. «Германские следователи допускают, что подрывы газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ могли быть осуществлены одним из западных государств», — говорится в материале. В нем также уточняется, что специалисты из Германии не достигли успехов в расследовании инцидента. Они отмечают, что не обнаружили убедительных доказательств. В материале дополняется, что участники расследования «открыты» к версиям, по которым теракт на двух трубопроводах произошел из-за действий Запада. Такая версия предусматривает сценарий, по которому инцидент был заранее спланирован западной страной для того, чтобы обвинить в нем Россию. Авария на двух «Северных потоках» произошла в конце сентября. Первоначальная версия гласила, что в трубопроводах упало давление, в результате чего в трубах возникли пробоины. Однако позже немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что «Северные потоки» были подовраны. Nord Stream AG в декабре сообщила первоначальную стоимость ремонта трубопроводов. Эксперты оценили ремонт в 500 миллионов долларов, сообщает RT.